BREAKING NEWS | Anuntul bomba al momentului! "Hagi o preia pe Farul Constanta si face o fuziune cu Viitorul!"

Urmatorul pas al lui Hagi in fotbal ar putea face furtuna la malul marii!

Jurnalistul Decebal Radulescu a anuntat in direct la Digisport ca Marica ar urma sa renunte la Farul. Clubul din liga secunda ar urma sa ajunga pe mainile lui Gica Hagi.

"Luati-o cu titlu de zvon. Am auzit ca e foarte posibil ca Marica sa renunte la Farul Constanta si Hagi sa faca o preia si sa faca o fuziune. Ar fi o bomba si pentru Hagi asta, pentru sufletul lui. Daca se face, ar fi un nume urias. Vin si autoritatile locale, si vine si mediul privat", a spus Radulescu.

Farul a ratat in acest sezon obiectivul de a promova in Liga 1. N-a intrat nici macar in playoff, desi a fost in zona primelor locuri mare parte din sezon.