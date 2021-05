"Ar fi extraordinar ca fanii sa se stranga sub un singur tricou!" Ce spune Gica Popescu despre fuziunea dintre Viitorul si Farul 

Gica Popescu a comentat posibila fuziune dintre Viitorul si Farul Constanta.

Presedintele clubului lui Gica Hagi a declarat ca proiectul fuziunii ar fi benefic pentru fotbalul constantean, urmand a insemna foarte mult pentru suporteri care nu ar mai fi despartiti.

"Eu am fost de parere intotdeauna ca, intr-un oras cum e Constanta, doua echipe in ligile superioare ar fi prea mult. Ar fi un lucru pozitiv daca un asemenea proiect va avea finalitate pentru ca suporterii, despartiti acum, s-ar strange sub un singur tricou si ar fi extraordinar.

Dar deocamdata nu este nimic sigur, noi ne-am concentrat doar pe ramanerea in Liga 1", a declarat Gica Popescu, potrivit Digi Sport.

Ideea fuziunii este sprijinita si de patronul celor de la Farul, Ciprian Marica. Fostul fotbalist le-a transmis suporterilor ca este de acord sa predea clubul catre Gica Hagi. Detalii AICI.