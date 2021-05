"Este o intrebare rautacioasa!" Vintila, iritat la finalul meciului dupa umilinta cu Afumati! Ce a spus antrenorul lui FCSB 2

FCSB 2 a pierdut returul cu CS Afumati din prima runda a barajului de promovare, 1-4.

Ros-albastrii au ratat calificarea in a doua runda a barajului si astfel sansa la promovare. Desi au castigat cu 1-0 in tur, jucatorii lui Vintila au cedat pe teren propriu.

La finalul meciului, antrenorul echipei a dezvaluit ca s-a simtit lipsa jucatorilor de la prima echipa, iar infrangerea usturatoare a pus-o pe seama lipsei de experienta a jucatorilor sai.

"Trebuia sa ramanem concentrati de la inceput pana la sfarsit. Tineretea lor a facut ca noi sa cadem mental si sa primim inca doua goluri in a doua repriza. A contat si faptul ca nu ne-am putut baza pe jucatorii de la prima echipa, avem jucatori tineri, care nu erau pregatiti emotional pentru astfel de meci. Dar s-au calit si data viitoare va fi mai bine.

Doare faptul ca nu am mers mai departe la baraj. Obiectivul era sa promovam in Liga 2. Mai multe obiective la un club de academie. Vom vedea ce se intampla cu Lucian Filip, tin sa il felicit pentru sacrificiu, a incercat sa ne ajute in limitele lui. Este jucatorul echipei mari, cred ca va ramane acolo", a declarat antrenorul.

Intrebat daca s-ar intoarce pe banca tehnica a echipei mari, Vintila a raspuns iritat: "Este o intrebare rautacioasa, parerea mea. Sunt angajat in cadrul clubului. Imi doresc sa castige campionatul, sa ramana Toni Petrea. Pana la urma, e important binele clubului".