Antrenorul Vasile Neagu este cel mai longeviv antrenor din fotbalul românesc, în acest moment. El a preluat pe CS Afumați în 2010, din Liga 4, a reușit promovări până în divizia secundă, iar cea mai bună clasare este un loc cinci în Liga 2, în sezonul 2017-2018, reușind să-i ducă pe "galben-albaștri" și de două ori în optimile de finală ale Cupei României. De asemenea, tehnicianul cu licența PRO i-a propulsat în fotbalul mare pe Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (FCSB) sau Răzvan Onea (Rapid). Recent, acesta a reușit revenirea în Liga 2, după câștigarea barajului cu CS Dinamo.

"Sunt cel mai longeviv antrenor din România. Nu îmi pare rău că am rămas la Afumați"

"Suntem foarte fericiți pentru această promovare. După șase ani foarte grei în Liga 3, după ce am făcut pasul înapoi de la Liga 2, nici nu mai credeam că putem ajunge din nou acolo. A fost un pas făcut înapoi pentru a rezolva niște probleme de infrastructură la stadion, dar a fost foarte greu să revenim. Am vrut să rămân alături de echipă, pentru a o readuce la Liga 2.

Eu voi împlini 15 ani de când sunt antrenor al echipei din Afumați, sunt cel mai longeviv antrenor din România. Nu îmi pare rău că am rămas la Afumați, unde am colaborat cu niște oameni frumoși din toate punctele de vedere. Mi-am dorit enorm de mult să revin în Liga 2 cu această echipă, nu știu ce voi face în continuare, deși eu am contract pe termen lung aici.

A fost obositor, atât de obositor în acești ani. Nu e vorba că nu am avut încredere, dar am simțit de multe ori că nu putem ajunge acolo unde ne este locul. De șase ani am licența PRO de antrenor, vreau la mai mult și eu, dar nu mi-a părut niciodată rău că am rămas să lucrez cu acești băieți frumoși.

"Cum sărbătorim la Afumați? Cum sărbătoresc toți românii, cu un mic, cu bere, cu mâncare vegană"

Cum sărbătorim la Afumați? Cum sărbătoresc toți românii, cu un mic, cu mâncare vegană, după obiceiul fiecăruia. Nu sunt doar micii și berea în tabieturile noastre de după meciuri. Se mai bea câte o bere, pentru că trebuie să ne hidratăm după efort (zâmbește). Nu petrecem extraordinar, vom merge acasă, o să avem o masă, încercăm să ne recăpătăm un pic liniștea interioară.

Dacă nu mi-e frică că sunt așteptat după petrecere, după ce am încurcat echipa MAI? Eh, doamne (râde)! Nu, nu mie frică. Pentru mine a fost un joc sportiv pe care l-am acceptat, nu m-am gândit că e echipa Poliției, că e Dinamo 1, Dinamo 2 sau Dinamo 3. Sunt o echipă foarte frumoasă, au niște oameni buni acolo, niște colegi pe care îi respect foarte mult, Dănciulescu și Bratu.

"Abia aștept să ne întâlnim cu Voluntari, vecinii noștri de Ilfov"

Noi ne-am dorit promovarea enorm de mult și am eliminat un lucru dureros, care mă apăsa foarte mult. Unii au spus că terminăm campioni an de an și nu dorim să promovăm. Eu cred că a fost conjunctura, pentru că ne-am întâlnit cu Rapid, ne-am întâlnit cu Steaua, au fost niște motive obiective. Au fost oameni care au vorbit prostii. Acum pot să spun că abia aștept să ne întâlnim cu Voluntari, vecinii noștri de Ilfov. Au spus la o emisiune că 'Afumațiul ajunge acolo și fac alte lucruri'. Nu ne luptăm cu ei, dar suntem împreună la Liga 2 și sper să fie niște derby-uri frumoase. Nu a fost ușor să suportăm aceste acuze.

Sper să fie un teren greu de câștigat la Afumați, așa cum am fost în cei doi ani petrecuți la Liga 2. Sper să avem și un obiectiv îndrăzneț, să nu vrem doar evitarea retrogradării. Noi ne vom juca șansa și sunt sigur că vom avea puterea să prindem play-off-ul, nici nu vreau să discut despre altceva", a declarat Vasile Neagu.

