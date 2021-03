A dat Becali mesaj?! :) Vintila, surprins cu mana pe smartwatch si cu telefonul in mana la pauza meciului! :)

Bogdan Vintila trebuie sa fie atent la 'semnalele' venite de la Becali si dupa ce a preluat echipa secunda a FCSB.

Obisnuita 'schimbare de la pauza' n-a fost abandonata nici la nivelul ligii a 3-a: Nicola i-a luat locul lui Pantea in derby-ul Steaua - FCSB 2.



Bogdan Vintila a fost surprins butonand pe smartwatch inainte ca partea a doua a jocului sa inceapa. De cativa ani, 'comunitarea' dintre patron si banca e intermediata de tehnologia de ultima generatie. Vintila a tinut si telefonul aproape. L-a bagat in buzunar in momentul in care arbitrul a fluierat startul partii secunde a jocului.