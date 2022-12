Fostul mijlocaș ofensiv a ajuns la Steaua București în vara anului 1995, fiind transferat de la AS Bacău, unde a câștigat trei titluri de campion: 1995/96, 96/97, 97/98.

Episod genial cu Narcis Răducan de la primul cantonament cu Steaua București. Cât vorbea Lăcătuș la telefon și cum a luat legătura cu părinții săi

Primul cantonament pe care l-a susținut Răducan la Steaua București a fost la Forban, un complex sportiv al clubului din Predeal. Fostul jucător a povestit cum a vrut să le transmită părinților săi că s-a acomodat, evidențiind că le-a trimis o scrisoare și că a ajuns înaintea ei în orașul natal, Focșani.

„(n.r. - Care e primul lucru pe care l-ai făcut când ai știut că vei juca la Steaua)” Sigur, îmi sunam părinții, dar lasă-mă 10 secunde să-ți spun ce s-a întâmplat.

Am fost la Forban în primul cantonament și bineînțeles că telefonul nu-l prindeam, că era unul singur și eram 20 de inși. Vorbea Lăcătuș 20 de minute, că era Lăcătuș și așa mai departe. Prindeam și eu ultimul.

Și am trimis o scrisoare de la Forban și am ajuns înaintea scrisorii. Le-am spus că m-am acomodat, totul e okay... și am citit-o împreună acasă! Dacă era ca acum cu Whats App-ul... Era extraordinar”, a spus Narcis Răducan.

Narcis Răducan și-a făcut debutul la CSM Focșani

În ianuarie 1994, fostul mijlocaș a părăsit-o pe CSM Focșani și a făcut pasul la FC National, ca în iulie să ajungă la Selena Bacău, iar un an mai târziu la Steaua București.

La formația „roș-albastră”, Narcis Răducan a fost legitimat doi ani și și-a continuat parcursul fotbalistic la FCM Bacău, Rapid București și Electromagnetica.

În iulie 2005, a făcut pentru prima dată pasul în afară la AEK Larnaca, iar în 2006 a evoluat și la AEK Limassol, ca în 2007 să se întoarcă în România, la Ceahlăul, unde s-a retras jumătate de an mai târziu.