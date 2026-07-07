Tranzacția prevede achitarea unei sume de transfer către clubul nostru, precum și păstrarea de către SC Oțelul Galați a unui important procent dintr-un viitor transfer al jucătorului. Sosit la Galați în toamna anului trecut, Conrado s-a integrat imediat în familia Oțelului și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.

”SC Oțelul Galați anunță că a ajuns la un acord cu clubul Radomiak Radom, din prima ligă a Poloniei, pentru transferul definitiv al fundașului brazilian Conrado Buchanelli Holz (29 de ani).

Oțelul Galați a anunțat astăzi transferul jucătorului de bandă stângă Conrado la Radomiak Radom din Ekstraklasa.

Evoluând atât ca fundaș stânga, cât și în poziții mai avansate pe flancul stâng, brazilianul a marcat 8 goluri în cele 32 de partide jucate în roș-alb-albastru (29 în Superliga, 3 în Cupa României).

Șapte dintre cele opt reușite au fost transformări ale unor lovituri de la 11 metri.

Clubul nostru anunța în urmă cu o lună și jumătate activarea clauzei de prelungire a contractului său. Am făcut-o și pentru a nu-l pierde gratis, întrucât Buchanelli Holz și-a manifestat în repetate rânduri (chiar de la încheierea campionatului trecut!) dorința de a se transfera în campionatul Poloniei. Venit liber de contract la Dunărea de Jos, fundașul de bandă stângă brazilian aduce prin transferul său la Radomiak o sumă în contul Oțelului, demonstrându-se că în ultimii ani jucătorii înregimentați în mod gratuit la Galați sunt de certă valoare.

Îi mulțumim lui Conrado pentru profesionalism și pentru dăruirea arătată în tricoul roș-alb-albastru. Mult succes!”, a scris Oțelul Galați pe site-ul oficial în această dimineață.