OFICIAL Golgheterul dorit de FCSB s-a transferat astăzi în Polonia! Anunțul clubului din Superligă

Golgheterul dorit de FCSB s-a transferat astăzi în Polonia! Anunțul clubului din Superligă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Plecare importantă de la Oțelul Galați.

TAGS:
FCSBOtelul GalatiConradoradomiak radomConrado Buchanelli Holz
Din articol

Oțelul Galați a anunțat astăzi transferul jucătorului de bandă stângă Conrado la Radomiak Radom din Ekstraklasa.

Brazilianul fusese anterior și pe lista lui FCSB.

Conrado a plecat de la Oțelul la Radomiak Radom

”SC Oțelul Galați anunță că a ajuns la un acord cu clubul Radomiak Radom, din prima ligă a Poloniei, pentru transferul definitiv al fundașului brazilian Conrado Buchanelli Holz (29 de ani).

Tranzacția prevede achitarea unei sume de transfer către clubul nostru, precum și păstrarea de către SC Oțelul Galați a unui important procent dintr-un viitor transfer al jucătorului. Sosit la Galați în toamna anului trecut, Conrado s-a integrat imediat în familia Oțelului și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei. 

Fundașul golgheter: a marcat de 8 ori în ultimul sezon

Evoluând atât ca fundaș stânga, cât și în poziții mai avansate pe flancul stâng, brazilianul a marcat 8 goluri în cele 32 de partide jucate în roș-alb-albastru (29 în Superliga, 3 în Cupa României).

Șapte dintre cele opt reușite au fost transformări ale unor lovituri de la 11 metri.

Clubul nostru anunța în urmă cu o lună și jumătate activarea clauzei de prelungire a contractului său. Am făcut-o și pentru a nu-l pierde gratis, întrucât Buchanelli Holz și-a manifestat în repetate rânduri (chiar de la încheierea campionatului trecut!) dorința de a se transfera în campionatul Poloniei. Venit liber de contract la Dunărea de Jos, fundașul de bandă stângă brazilian aduce prin transferul său la Radomiak o sumă în contul Oțelului, demonstrându-se că în ultimii ani jucătorii înregimentați în mod gratuit la Galați sunt de certă valoare.

Îi mulțumim lui Conrado pentru profesionalism și pentru dăruirea arătată în tricoul roș-alb-albastru. Mult succes!”, a scris Oțelul Galați pe site-ul oficial în această dimineață.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
ULTIMELE STIRI
13 trofee, dar puțin respect: comportamentul discutabil al Serenei Williams la Wimbledon 2026
13 trofee, dar puțin respect: comportamentul discutabil al Serenei Williams la Wimbledon 2026
Lukaku și compania râd de Donald Trump, iar ”Belgia răzbună lumea fotbalului”! Toate reacțiile după eliminarea SUA
Lukaku și compania râd de Donald Trump, iar ”Belgia răzbună lumea fotbalului”! Toate reacțiile după eliminarea SUA
Drăgușin a ajuns la vizita medicală! Imagini cu fundașul român la Florența
Drăgușin a ajuns la vizita medicală! Imagini cu fundașul român la Florența
Sorana Cîrstea nu a pierdut „degeaba”. Adversara care a eliminat-o a bătut și o campioană de Grand Slam, la Wimbledon
Sorana Cîrstea nu a pierdut „degeaba”. Adversara care a eliminat-o a bătut și o campioană de Grand Slam, la Wimbledon
Atacantul Barcelonei a răspuns criticilor după intrarea sa decisivă contra Portugaliei: „În turnee de acest gen...”
Atacantul Barcelonei a răspuns criticilor după intrarea sa decisivă contra Portugaliei: „În turnee de acest gen...”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB



Recomandarile redactiei
Drăgușin a ajuns la vizita medicală! Imagini cu fundașul român la Florența
Drăgușin a ajuns la vizita medicală! Imagini cu fundașul român la Florența
Sorana Cîrstea nu a pierdut „degeaba”. Adversara care a eliminat-o a bătut și o campioană de Grand Slam, la Wimbledon
Sorana Cîrstea nu a pierdut „degeaba”. Adversara care a eliminat-o a bătut și o campioană de Grand Slam, la Wimbledon
Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă
Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă
Atacantul Barcelonei a răspuns criticilor după intrarea sa decisivă contra Portugaliei: „În turnee de acest gen...”
Atacantul Barcelonei a răspuns criticilor după intrarea sa decisivă contra Portugaliei: „În turnee de acest gen...”
A câștigat trei titluri în Superliga și pleacă de la Farul: „Mult succes în carieră!”
A câștigat trei titluri în Superliga și pleacă de la Farul: „Mult succes în carieră!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
Laszlo Balint, apel la CCA după CFR Cluj - Oțelul: "Poate ne lămurește cineva"
Laszlo Balint, apel la CCA după CFR Cluj - Oțelul: "Poate ne lămurește cineva"
"Cehii îl trimit bucuroși la altă echipă!" Andres Dumitrescu, pe lista unui club din Polonia
"Cehii îl trimit bucuroși la altă echipă!" Andres Dumitrescu, pe lista unui club din Polonia
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

stirileprotv Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!