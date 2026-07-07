OFICIAL Florin Bratu a semnat și va antrena un fost jucător de la FCSB: „Bun venit!”

Florin Bratu a semnat și va antrena un fost jucător de la FCSB: „Bun venit!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Florin Bratu începe o nouă provocare în cariera de antrenor. 

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Partizani Tirana a anunțat luni numirea lui Bratu, care a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, în funcție de îndeplinirea obiectivelor.

„Partizani oficializează acordul cu antrenorul Florin Daniel Bratu. Tânărul de 46 de ani din România, prezentat de președintele Gazment Demi, îi va conduce pe «roșii» în noul sezon 2026-2027.

Bratu, cu o carieră bogată de jucător şi antrenor în România şi Cipru, precum şi în conducerea naţionalei U21 a României, va bifa prima sa experienţă în campionatul Albaniei.

Bratu vine la conducerea echipei pentru a lansa noul proiect ambițios și câștigător”, au transmis oficialii lui Partizani.

Florin Bratu îl va antrena pe Kamer Qaka, ex-FCSB

La Partizani, Florin Bratu va pregăti și un fost jucător al FCSB. În lot se află Kamer Qaka, mijlocaș care a evoluat în trecut pentru trupa lui Becali, Poli Iași și Universitatea Craiova. 

Din echipa albanezilor mai fac parte David Atanaskoski, fost fundaș la Poli Iași, Sekou Sidibe, cu trecut pe la FCU Craiova, și atacantul Xhuliano Skuka, fost jucător al formației moldovene.

Fostul atacant era liber de contract după despărțirea de Metaloglobus, formație pe care nu a reușit să o salveze de la retrogradarea în Liga 2. 

Înainte de această experiență, Bratu le-a mai pregătit pe CS Dinamo, Dinamo, Concordia Chiajna, Turris Turnu Măgurele, Aerostar Bacău și Karmiotissa.

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