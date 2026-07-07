Partizani Tirana a anunțat luni numirea lui Bratu, care a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, în funcție de îndeplinirea obiectivelor.

„Partizani oficializează acordul cu antrenorul Florin Daniel Bratu. Tânărul de 46 de ani din România, prezentat de președintele Gazment Demi, îi va conduce pe «roșii» în noul sezon 2026-2027.

Bratu, cu o carieră bogată de jucător şi antrenor în România şi Cipru, precum şi în conducerea naţionalei U21 a României, va bifa prima sa experienţă în campionatul Albaniei.

Bratu vine la conducerea echipei pentru a lansa noul proiect ambițios și câștigător”, au transmis oficialii lui Partizani.

Florin Bratu îl va antrena pe Kamer Qaka, ex-FCSB

La Partizani, Florin Bratu va pregăti și un fost jucător al FCSB. În lot se află Kamer Qaka, mijlocaș care a evoluat în trecut pentru trupa lui Becali, Poli Iași și Universitatea Craiova.