Spania spera sa dea o noua lovitura la Mondial! Ce prime vor avea Ramos, Pique sau Iniesta daca ridica trofeul

Jucatorii nationalei Spaniei pot primi un bonus foarte mare daca vor castiga Mondialul din acest an.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Potrivit Marca, Federatia Spaniola de Fotbal a stabilit ca fiecare jucator al nationalei va primi cate 400 000 de euro daca Spania va castiga Mondialul din acest an. Intelegerea inca nu a fost initiata, dar in scurt timp se vor reglementa aceste lucruri. Capitanii se vor intalni cu presedintele federatiei spaniole pentru a stabili totul.

Dupa castigarea Campionatului Mondial din Africa de Sud din 2010, fiecare jucator a primit cate 600 000 de euro. In 2014, la Campionatul Mondial din Brazilia, spaniolii puteau sa primeasca cate 720 000 de euro daca cucereau trofeul, dar au fost eliminati de Olanda cu scorul de 5-1.

In acest an Spania este in grupa B cu Portugalia, Iran si Maroc.