"Saptamana altfel" la baza Stelei din Berceni! Ce cadou au primit Dica si Alibec din partea pustilor de generala. FOTO

Jucatorii Stelei au fost vizitati miercuri, 28 martie, de peste 30 de elevi de la Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu", din Pitesti. Micutii fani ai Stelei au vizitat baza ros-albastrilor, unde au vazut terenurile de antrenament, sala de fitness si sala de conferinte, au primit autografe din partea jucatorilor si a antrenorului Nicolae Dica, iar la final au participat la o fotografie de grup, chiar pe teren, alaturi de favoritii lor. Vizita copiilor a facut parte din programul "Saptamana altfel", desfasurat in aceasta saptamana pentru Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu". FC Steaua Bucuresti le multumeste copiilor pentru vizita si ii asteapta si cu alte ocazii la Baza Sportiva Steaua Bucuresti. Vom reveni cu un video dedicat acestui eveniment pe www.youtube.com/FCSBTV.

