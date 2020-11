E gata! CSA Steaua se pregateste pentru Liga 1! "Vor sa preia acest club!" Se anunta investitii majore inca din iarna: anunt urias pentru fanii ros-albastrilor

Gabi Balint a dezvaluit ca CSA Steaua va fi preluata in curand de noi investitori.

Gabi Balint a afirmat ca un grup de investitori renumiti este gata sa preia CSA Steaua. Ros-albastrii se lupta la promovarea in Liga a 2-a, iar obiectivul principal al echipei este ajungerea pana in Liga 1.

"Eu stiu niste lucruri, deja se intampla si se pregatesc niste lucruri in spate, dar nu pot spune nimic, pentru ca sunt neoficiale. Sunt niste oameni care se pregatesc sa preia acest club, dar sa avem rabdare! Sunt vesti bune, sunt oameni foarte cunoscuti, sa zicem si legende ale Stelei. E un grup de oameni care vor sa faca lucrul asta, mai ales ca echipa se va muta pe stadionul ei, unde va fi extraordinar", a spus Gabi Balint, pentru 'Natiunea Stelista'.

Gabi Balint: "Anumite implicatii se vor vedea din iarna! Vor mai veni niste jucatori"

Balint spune ca noii investitori o sa inceapa sa se implice la Steaua inca din aceasta iarna pentru a spori sansele la promovare:

"Sa fim sinceri, Steaua nu va putea ajunge in Liga 1 aflandu-se sub tutela Armatei. Eu ma gandesc la anul viitor, anumite implicatii se vor vedea din iarna, in momentul in care vor mai veni niste jucatori la aceasta echipa. Trebuie sa intarim aceasta echipa pentru a avea sanse mai mari de promovare, pentru ca e nevoie ca echipa sa promoveze pentru a se putea face treaba in viitor acolo", a mai spus Balint.