Andrei Rațiu, pe lista scurtă a Barcelonei! Cele 5 mutări „perfecte” pregătite pe Camp Nou

Fundașul dreapta român a impresionat în ultimele sezoane la Rayo Vallecano, formație alături de care a ajuns recent în finala Conference League. Ajuns la aproape 28 de ani, Rațiu a captat atenția Barcelonei, fiind considerat o variantă mult mai bună pentru atac, comparativ cu Jules Kounde. Internaționalul român are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, însă oficialii de pe Camp Nou intenționează să negocieze pentru a diminua această sumă.

După achiziția lui Anthony Gordon pentru 80 de milioane de euro și revenirea la regula 1:1 din La Liga privind bugetul, formația blaugrana își ajustează strategia. „Cinci transferuri potențiale care ar fi perfecte pentru Barcelona” , au titrat cei de la Planetfootball, punctând apoi că după ce au ratat mutările lu i Bernardo Silva și Julian Alvarez oficialii catalani au ratat sunt nevoiți acum să se reorienteze rapid pe piața transferurilor.

„Dacă aș fi în locul lui, asta aș face!” Sfatul primit de Răzvan Lucescu din Grecia

Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei

Celelalte patru nume aflate pe radarul catalanilor

Pentru compartimentul ofensiv, Barcelona analizează opțiunea Joao Pedro, aflat acum la Chelsea. Atacantul de 24 de ani vine după un sezon excelent, cu 20 de goluri marcate, având capacitatea tehnică de a evolua și ca număr 10, un profil compatibil cu filosofia spaniolilor.

În linia defensivă, catalanii caută un fundaș central de picior stâng, pentru a acoperi golul lăsat de plecarea lui Inigo Martinez. Deși ținta principală a fost Alessandro Bastoni, agentul italianului a transmis ferm că fotbalistul „va rămâne cu siguranță la Inter”. Astfel, atenția s-a mutat către Evan Ndicka de la AS Roma, un fundaș care nu a ratat niciun minut pe teren în precedenta stagiune din Serie A.

Banda stângă a apărării ar putea fi acoperită de Alex Grimaldo. Jucătorul de 30 de ani, crescut la La Masia, a înscris nu mai puțin de 14 goluri pentru Bayer Leverkusen în ultimul an și mai are un singur sezon de contract cu formația germană.

Lista celor cinci transferuri este completată de Antonio Nusa, un fotbalist de bandă de 21 de ani de la RB Leipzig și component al naționalei Norvegiei. Fotbalistul scandinav s-a remarcat prin polivalența sa în atac.