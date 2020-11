AROGANTA lui Valentin Cretu dupa ce Radoi l-a chemat la echipa nationala! "Daca voi credeti ca e o surpriza...joc la FCSB, nu la nu stiu ce echipa!"

FCSB a castigat pe Arena Nationala cu 4-1, in fata lui FC Botosani, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

Valentin Cretu a fost selectionat de Mirel Radoi pentru actiunea echipei nationale din aceasta luna. Dupa acest lucru au existat voci care au contestat chemarea lui. Fundasul in vasrta de 31 de ani le-a raspuns contestatarilor si a declarat ca era normal sa fie convocat, deoarece joaca la FCSB nu la vreo echipa mica.

"Chiar eram cu familia in oras si mi-a dat MM pe Whatsapp convocarea si m-am bucurat foarte tare, o asteptam de mult, pentru ca am muncit foarte mult si ma bucur ca s-a indeplinit acest vis. Sincer, va las pe voi, daca voi credeti ca e o surpriza, joc la FCSB nu la nu stiu ce echipa mica, am jucat constant, am jucat atatea meciuri si eu consider ca meritam o sansa.

Mi-am pus multe targeturi si pe acesta il mai aveam, sa ajung la echipa nationala si acolo vreau sa raman pentru ca sunt un tip ambitios, m-am schimbat foarte mult si nu conteaza varsta.

Sunt amuzat de ce am vazut in presa, daca ei cred ca sunt prea batran pentru echipa nationala, e pararea lor daca asa au scris despre mine, varsta mi-am aratat-o pe teren la fiecare meci si eu nu imi doresc sa fiu sanatos si il las pe ei sa vorbeasca", a declarat Valentin Cretu.