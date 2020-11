CSA Steaua s-a incurcat din nou in Liga 3! FCSB 2 ii sufla in ceafa si s-a apropiat la doar doua puncte

"Militarii" au remizat cu Metalul Buzau, scor 2-2, intr-un meci in seria 4 a Ligii 3.

Baietii lui Daniel Oprita au inceput bine partida si au deschis scorul in minutul 45+1 dintr-o lovitura de la 11 metri, executata de Emilian Pacionel. Echipa din Buza a intors rezultatul in repriza secunda prin dubla lui Andrei Pavel din minutele 63 si 79, dupa ce a executat o lovitura libera si inscris din penalty. Steaua a obtinut un punct in minutul 95, prin Florin Rasdan care inscris pentru echipa din Ghencea. CSA se afla la al doilea rezultat de egalitate consecutiv pe teren propriu, dupa ce etapa trecuta a remizat cu FC Tunari, scor 0-0.

CSA este pe primul loc in clasamentul seriei 4 din Liga 3 cu 23 de puncte obtinute dupa 9 etape. FCSB 2 este pe locul secund cu 21 de puncte.

Etapa viitoare Steaua va juca cu in deplasare cu CS Balotesti, iar formatia secunda a lu Gigi Becali pe teren propriu cu Dinamo 2.