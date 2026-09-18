Marius Corbu, "furat" de Ungaria? Ce scriu maghiarii despre mijlocașul în mare formă lăsat acasă de Hagi

Marius Corbu, &quot;furat&quot; de Ungaria? Ce scriu maghiarii despre mijlocașul în mare formă lăsat acasă de Hagi Nationala
SPORT.RO
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Marius Corbu (24 de ani), mijlocașul lui Ferencvaros, are un start foarte bun de sezon în Ungaria, însă nu a prins lotul final al României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

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Marius CorbuEchipa NationalaUngariaGica Hagi
Din articol

Marius Corbu nu a prins lotul final al României

Corbu, care nu și-a făcut încă debutul la naționala de seniori a României, este titular incontestabil la Ferencvaros, echipă care a trecut de toate tururile preliminare din Europa League și a debutat în faza principală, aseară, cu o victorie contra lui Celtic, scor 3-1.

Gică Hagi a anunțat vineri lotul final pentru partidele cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia, însă Marius Corbu, aflat în lotul extins, nu a prins și lista finală.

În ultimii ani, s-a discutat intens despre posibilitatea ca Marius Corbu să joace la naționala de seniori a Ungariei. Inclusiv selecționerul Marco Rossi a vorbit laudativ despre mijlocaș, spunând că și l-ar dori în viitor sub comanda sa.

"Visul meu este să joc la Cupa Mondială cu naționala Ungariei", spunea și Marius Corbu, în octombrie 2020, când juca la Akademia Puskas. Până acum, are însă doar convocări la naționalele României de tineret.

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Corbu nu poate juca nici pentru Ungaria

Chiar dacă Marius Corbu are și cetățenie maghiară, Ungaria nu l-a putut convoca pe Corbu din cauza regulamentului FIFA. Pentru a fi eligibil, mijlocașul are nevoie de 5 ani de rezidență neîntrerupți în Ungaria, un criteriu pe care nu îl îndeplinește.

Crescut în academia celor de la FK Csikszereda, Marius Corbu a ajuns în ianuarie 2020 la Akademia Puskas. A petrecut aici patru ani și jumătate, iar ulterior a plecat în Cipru, la APOEL Nicosia. La începutul acestui an a revenit în Ungaria, la Ferencvaros, iar "contorizarea" s-a resetat, astfel că nu va putea fi deveni curând eligibil pentru Marco Rossi.

Despre subiect a scris și publicația maghiară Csakfoci, care a explicat de ce Corbu, unul dintre starurile campionatului Ungariei, nu poate juca și la națională.

"Jucătorul, de origine ceangăiască și cu dublă cetățenie, maghiară și română, s-a născut în afara Ungariei, la Magyarcsüge (n.r - Cădărești, județul Bacău), la fel ca părinții și bunicii săi.

Într-un asemenea caz, conform regulamentelor federației internaționale, este necesară o perioadă de cel puțin cinci ani de rezidență continuă sau de trai în Ungaria pentru ca un fotbalist să poată juca pentru naționala maghiară. Cum această condiție nu era îndeplinită, iar Corbu jucase anterior pentru naționalele de tineret ale României, el a putut accepta convocarea la naționala României", a scris Csakfoci.

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

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