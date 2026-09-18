Marius Corbu, "furat" de Ungaria? Ce scriu maghiarii despre mijlocașul în mare formă lăsat acasă de Hagi

Marius Corbu nu a prins lotul final al României

Corbu, care nu și-a făcut încă debutul la naționala de seniori a României, este titular incontestabil la Ferencvaros, echipă care a trecut de toate tururile preliminare din Europa League și a debutat în faza principală, aseară, cu o victorie contra lui Celtic, scor 3-1.

Gică Hagi a anunțat vineri lotul final pentru partidele cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia, însă Marius Corbu, aflat în lotul extins, nu a prins și lista finală.

În ultimii ani, s-a discutat intens despre posibilitatea ca Marius Corbu să joace la naționala de seniori a Ungariei. Inclusiv selecționerul Marco Rossi a vorbit laudativ despre mijlocaș, spunând că și l-ar dori în viitor sub comanda sa.

"Visul meu este să joc la Cupa Mondială cu naționala Ungariei", spunea și Marius Corbu, în octombrie 2020, când juca la Akademia Puskas. Până acum, are însă doar convocări la naționalele României de tineret.