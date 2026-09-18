Selecționata lui Gheorghe Hagi le va întâlni în urna valorică ”B” pe Suedia (25 sept. & 5 oct.), Bosnia și Herțegovina (28 sept.), respectiv Polonia (2 oct.), în primele patru meciuri din prima acțiune a noii ediții UEFA Nations League.

Ciprian Marica a văzut convocările lui Hagi la națională și a reacționat sincer: ”Mă surprinde / Acum să-i vedem la joc”

Vineri, Gheorghe Hagi a anunțat și lotul pe care se va baza pentru cele patru dueluri din Nations League. Iar Ciprian Marica, fost internațional român și acționar la Farul Constanța, a rămas surprins de convocarea lui Florin Tănase, care a plecat în această vară de la FCSB, la Omonia, în Cipru.

”Tănase? Mă surprinde. Să sperăm că a fost inspirația selecționerului la convocarea acestor jucători. Sper să fie inspirat Gică Hagi. E în cea mai mare măsură să aleagă. Știi cum e, întotdeauna sunt buni ăia care au rămas acasă, dar eu vreau să-i dăm selecționerului încredere că a știut ce a ales. Acum să-i vedem la joc.

Sper să fie în formă și să demonstreze că merită să fie la echipa națională. E o onoare pentru fiecare jucător să vină la echipa națională, așa că sper să se ridice la nivelul așteptărilor.

Baiaram nu prea era în formă acum în ultima perioadă. Știm cu toții problemele pe care le are la Craiova. Cumva e de înțeles neconvocarea lui. Dobre era într-o formă destul de bună, dar selecționerul a avut timp să-l vadă, să-l cunoască. L-a avut la convocarea trecută.

Contează foarte mult cum te-ai prezentat, cum te-a văzut selecționerul pe lângă evoluțiile de la echipă, contează și cum te-a văzut la ultima convocare. Și poate a contat și acest lucru”, a spus Marica, potrivit gsp.

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).