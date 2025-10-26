Dinamo 2, echipa satelit a ”câinilor” din Superligă formată practic în exclusivitate din juniori născuți în 2008, a pierdut meciul din ultima etapă din Liga 3, 1-2 cu Dunărea Călărași pe Stadionul ”Romprim” din Capitală.

Oaspeții au condus cu 2-0 încă din prima repriză (goluri Dragoș Mucuță și Mihăiță Năstase), iar în minutul 61 decarul dinamovist Răzvan Tarbu a reușit să reducă din diferență după o execuție de vis, care aduce aminte de golurile acrobatice din poziții imposibile marcate de Zlatan Ibrahimovic.

Răzvan Tarbu, execuție de vis



Tarbu a prins în acest sezon și lotul primei echipe: Zeljko Kopic l-a convocat pe talentatul junior la meciul amical al ”câinilor” din această lună cu Pelister Bitola din Macedonia de Nord.

Vezi mai jos golul lui Tarbu, la minutul 1:25:00. VIDEO ȘI AICI

