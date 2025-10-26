Dinamo 2, echipa satelit a ”câinilor” din Superligă formată practic în exclusivitate din juniori născuți în 2008, a pierdut meciul din ultima etapă din Liga 3, 1-2 cu Dunărea Călărași pe Stadionul ”Romprim” din Capitală.
Oaspeții au condus cu 2-0 încă din prima repriză (goluri Dragoș Mucuță și Mihăiță Năstase), iar în minutul 61 decarul dinamovist Răzvan Tarbu a reușit să reducă din diferență după o execuție de vis, care aduce aminte de golurile acrobatice din poziții imposibile marcate de Zlatan Ibrahimovic.
Răzvan Tarbu, execuție de vis
Tarbu a prins în acest sezon și lotul primei echipe: Zeljko Kopic l-a convocat pe talentatul junior la meciul amical al ”câinilor” din această lună cu Pelister Bitola din Macedonia de Nord.
Vezi mai jos golul lui Tarbu, la minutul 1:25:00. VIDEO ȘI AICI
”Răzvan Tarbu, mijlocaș central, a început fotbalul la FC Player, unde a ajuns la vârsta de doar 9 ani.
Este un jucător cu o tehnică foarte bună, ideal pentru echipele care își doresc să controleze jocul prin posesie. Practic, este tipul de mijlocaș căruia îi poți încredința construcția.
A fost monitorizat de Sampdoria, dar a ales să semneze cu Dinamo, un pas care poate cântări decisiv în ascensiunea carierei sale”, scria Radio Dinamo 1948 după primul meci oficial al echipei Dinamo 2 în acest sezon.
”📅 Etapa a 10-a | Liga 3
🏟️ SC Dinamo II 1948 SA – AFC Dunărea Călărași
📊 1 – 2 (FINAL)
Un meci intens, în care băieții noștri au dat totul până la ultimul fluier! 💪
Deși rezultatul nu a fost cel dorit, atitudinea și spiritul de luptă rămân la înălțime.
⚽️ Experiența adversarului a făcut diferența, dar tinerii noștri „câini” demonstrează de la etapă la etapă că pot crește și concura la un nivel tot mai bun.
Ne ridicăm, învățăm și mergem înainte împreună! 🔴⚪”, a postat la final Academia de Fotbal Dinamo București.
Echipa folosită de Dinamo 2 și staff-ul echipei