Dayro Moreno, fostul atacant al lui FCSB (pe atunci, încă Steaua) din perioada 2008-2010, a ajuns la 370 de goluri top-level înscrise de-a lungul carierei și, cu câteva zile înainte de a împlini 40 de ani, a fost convocat la naționala Columbiei pentru meciurile cu Bolivia (5 septembrie) și Venezuela (10 septembrie) din preliminariile Campionatului Mondial din 2026!

”Cu câteva zile înainte de a împlini 40 de ani, Dayro Moreno s-a întors la echipa națională a Columbiei.

Cel mai bun marcator din istoria Columbiei, cu 370 de goluri, 14 mai multe decât Radamel Falcao, a fost convocat pentru meciurile din preliminariile sud-americane împotriva Boliviei și Venezuelei.

Actualul jucător al lui Once Caldas, care a marcat trei goluri în dubla cu Huracán din Copa Sudamericana, se antrenează deja cu echipa națională (n.r. - vezi galeria foto) și ar putea deveni al doilea cel mai longeviv fotbalist care joacă un meci oficial pentru 'Los Cafeteros', recordul de vârstă fiind deținut de Faryd Mondragón, 43 de ani și 3 zile. Ce ziceți de asta?”, a notat pagina La Arenga del Abuelo.

De altfel, Dayro Moreno este golgheterul actualei ediții din Copa Sudamericana, echivalentul Europa League din America de Sud, cu 8 reușite până în faza sferturilor de finală, care se joacă în a doua jumătate a lunii septembrie.

”Emoția și fericirea de a purta din nou acest tricou sunt imense! Haideți să dăm tot ce avem pentru calificare!”, a postat Dayro Moreno, revenit după nouă ani la naționala Columbiei, pentru care a debutat tocmai în martie 2006.

Cum arată topul golgheterilor all-time din fotbalul columbian



1. Dayro Moreno - 370 g

2. Radamel Falcao - 356 g

3. Víctor Aristizabal (retras) - 346 g

4. Carlos Bacca - 345 g

5. Juan Pablo Ángel (retras) - 291 g

6. Anthony De Ávila (retras) - 268 g

7. Iván Valenciano (retras) - 267 g

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Cele 370 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB



163 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

