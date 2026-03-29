Cu Denis Oncescu (21 de ani), goalkeeperul lui Dinamo din sezonul petrecut în divizia secundă, acum titular la Dinamo 2 din Liga 3, ”câinii” cei mici au învins rivala FCSB 2 în ultima etapă din sezonul regular, scor 1-0.

Victoria a fost una total neașteptată, având în vedere că Dinamo 2, echipă alcătuită aproape în totalitate din jucători de câmp născuți în 2008, era penultima în clasamentul grupei, în timp ce FCSB 2 lupta pentru calificarea în play-off.

În plus, Dinamo a evoluat multă vreme în a doua repriză în zece jucători, după eliminarea căpitanului Daniel Savu.

Ucraineanul Vadym Kyrychenko, gol decisiv în derby din centrarea decarului Răzvan Tarbu

Golul atacantului ucrainean Vadym Kyrychenko, din centrarea decarului Răzvan Tarbu, a însemnat totodată și ratarea play-off-ului de către învinși, care vor evolua alături de câștigătorii din ”micul derby” în play-out-ul Ligii 3.

FCSB 2 a controlat mare parte din partidă, a avut și numeroase ocazii, inclusiv un gol anulat pentru ofsaid, dar de data aceasta Denis Oncescu a fost de netrecut.

La satelitul fostei campioane au jucat inclusiv fotbaliști cu prezențe în prima ligă, ca portarul Mihai Udrea (24 de ani) sau extrema David Popa (19 ani).