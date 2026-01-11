Deși este unul dintre simbolurile clubului alb-roșu și al doilea cel mai bun marcator din istoria primei ligi, Ionel Dănciulescu a simțit pe propria piele instabilitatea financiară care a măcinat clubul de-a lungul anilor. Dincolo de goluri și trofee, fostul atacant a rămas cu găuri importante în buget în urma colaborării cu gruparea din Ștefan cel Mare, sume pe care le consideră acum pierdute definitiv.



Dănciulescu a rememorat două episoade distincte în care loialitatea față de culori l-a costat scump. Prima „țeapă” a venit în momentul transferului său în Spania, la Hercules Alicante, când clubul nu i-a achitat drepturile salariale la zi. Totuși, adevărata lovitură financiară a primit-o la revenirea în țară, când a ales cu inima, refuzând un contract beton la Târgu Mureș.



„Nu pleci, îți dăm 100.000 de euro prin sponsorizare”



Invitat la „Un Podcast”, oficialul dinamovist a detaliat mecanismul prin care a fost convins să rămână în București, deși pe masă avea o ofertă de 250.000 de euro pe sezon de la ASA Târgu Mureș. Promisiunile șefilor de atunci ai lui Dinamo, bazate pe contracte de sponsorizare menite să completeze salariul, s-au dovedit a fi fără acoperire.



„S-au prescris ăștia și legal și nelegal. Când am plecat în Spania mai aveau să îmi dea vreo două sau trei salarii și am primit doar un salariu. Și a mai fost o chestie când m-am întors din Spania, am avut o ofertă de la ASA Târgu Mureș în perioada aia printr-un prieten comun. Am avut 250.000 de euro.



Un prieten de-ai mei ținea și el o parte din salariu, e un om important de afaceri din Târgu Mureș. Și am vorbit cu cineva de al Dinamo, uite am oferta asta, ce fac? Nu, nu pleci îți dăm 10.000 de dolari, 120.000 pe an și 100.000 de euro ți-i dau printr-un contract de sponsorizare”, a spus Ionel Dănciulescu pentru sursa citată mai sus

