"Pe FCSB trebuia s-o trimita cu Clinceni, ca si ei sunt din Ilfov!" Oprita, aroganta dupa meciul cu Steaua: "N-am vazut joc de pase la ei, trebuia sa castigam clar!"

Daniel Oprita crede ca echipa lui ar fi meritat sa se impuna in derby-ul din Ghencea.

Oprita spune ca n-a fost impresionat de jocul rivalei din lupta pentru promovare. Antrenorul Stelei e de parere ca FCSB 2 n-ar fi trebuit sa faca parte din aceeasi serie de C cu echipa din Ghencea. Nici arbitrajul nu l-a multumit pe Oprita.

"Meciul a fost clar al nostru. Ne-am dorit sa castigam, s-a vazut care echipa a fost mai buna azi, am avut ocazii foarte clare, am avut si un gol anulat... Se vede clar pe reluari ce s-a intamplat. A mai fost si faultul lui Octavian Popescu la Barbulescu, la care ar fi trebuit acordat al doilea galben.

Am avut ocazii multe, am fi meritat sa castigam. Mi-a placut ca au trimis jucatori de la prima echipa, ne-a motivat asta. Sa vina si mai multi, nu e nicio problema. Am jucat un fotbal bun. N-am vazut o echipa care sa paseze la FCSB. Ma bucur ca le-am facut fata celor de la FCSB.

Clinceni e tot din Ilfov, ar fi trebuit ca si FCSB sa fie mutata in aceeasi serie, ca e tot din Ilfov, nu sunt nebun sa spun ca FCSB trebuia dusa in Moldova. Ne-am facut treaba, dar e greu de jucat cu FCSB. Nu ne umflam acum, suntem tot la Liga a 3-a. Avem de munca, trebuie sa muncim, n-o sa ne fie usor", a spus Oprita.