Reactia lui Adrian Bumbescu dupa Steaua - FCSB 2! "Ma asteptam la mai mult de la ei!" Ce a spus despre stadionul din Ghencea

Adrian Bumbescu a vorbit despre derby-ul din Liga 3 dintre Steaua si FCSB 2, scor 1-1.

Fostul castigator al Cupei Campionilor Europeni din 1986 crede ca Steaua este ca si promovata in Liga 2, chiar daca mai are de trecut un baraj. Seful Centrului de Copii si Juniori de la Steaua Bucuresti a mai spus ca avea asteptari mai mari de la oaspeti.

"Vreau sa va spun ca mi-a placut sportivitatea intre cele doua echipe. Si-au vazut de treaba, de joc. Ei au fost putini mai artagosi asa. Noi ne-am vazut de treaba. Ne-am urmarit scopul nostru sa nu pierdem si sa mergem in continuare catre drumul nostru spre promovare. Nu vreau sa vorbesc de echipa oaspte, cu toate ca ma asteptam la mai multde la ei. Eu am mai spus ca grupul pe care l-a format Oprita are castig de cauza.

Noi mergem sa castigam toate meciurile pentru ca avem echipa foarte buna. Nu trebuie sa ne temem de FCSB. De ce sa ne temem. Daca o luam ca numar de ocazii si de joc, am fost peste ei. Am dat gol valabil, ma avut 11 metri.

Atmosfera a fost extraordinar de frumoasa si asa va fi si in Liga 1. Suntem ca si intrati in Liga 2. O sa vina si investitori langa terenul asta minunat. Trebuie sa jucam si noi pe stadionul mare.Saptamanile astea o sa ii predea armatei terenul, asa ca noi o sa decidem cine joaca si cine nu", a declarat Adrian Bumbescu pentru DigiSport.