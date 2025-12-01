Procesul lui Baptiste Valette începe astăzi, la Tribunalul Penal din Meurthe-et-Moselle.



Valette este acuzat că a violat o tânără de 18 ani

Portarul este acuzat de presupusul viol asupra unei fete de 18 ani, petrecut pe 15 decembrie 2019, infracțiune care ar fi avut loc în fața unui club de noapte din centrul orașului Nancy, unde evolua acesta la momentul comiterii faptei. Fotbalistul a recunoscut că era sub influența băuturilor alcoolice și a întreținut relații sexuale cu tânăra, dar spune că întâlnirea a fost consensuală și că aceasta s-ar fi supărat ulterior, când a aflat că i-a dat un nume fals.



De cealaltă parte, victima a declarat poliției că și-a exprimat în repetate rânduri dezacordul și l-a acuzat pe Valette că ar fi forțat-o să întrețină multiple acte sexuale împotriva voinței sale. Valette riscă până la 20 de ani de închisoare pentru viol, iar actualul său club a transmis că deocamdată nu îi va rezilia contractul, atâta timp cât portarul este sub control judiciar și că există încă "prezumția de nevinovație, până când sistemul judiciar va da verdictul".



A fost selecționat și la naționala Franței de fotbal pe plajă

Baptiste Valette (33 de ani) este născut la Sete (regiunea Occitania) și a fost legitimat la echipele Montpellier II (2012-2013), Saint-Etienne (2013-2015), RE Virton (2015-2017), Nimes (2017-2019), Nancy (2019-2022), SO Cholet (2022-2023), Sochaux (2023-2025) și RC Grasse (2025-prezent).

A participat la Euro Beach Soccer League, în 2013, cu naționala de fotbal pe plajă a Franței, unde a fost coleg cu Mickael Pagis, Stephane Francois și Didier Samoun. Joacă pe postul de protar și nu mai are cotă de transfer pe site-ul www.transfermarkt.com.

