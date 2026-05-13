Dezvăluire-bombă despre noul antrenor al FCSB-ului: „Doar așa poate sta pe bancă!“

Au trecut 23 de zile de la ultimul meci în care FCSB a avut un antrenor adevărat pe bancă, nu niște executanți ai comenzilor patronului Gigi Becali. Pe 20 aprilie, Mirel Rădoi (45 de ani) și-a încheiat mandatul de „A1“, după Farul – FCSB (2-3).

De atunci, la formația roș-albastră s-a instaurat hoasul despre care a vorbit și un fost antrenor al echipei pentru Sport.ro aici. Rezultatul? În primul meci de după plecarea lui Rădoi, FCSB a învins Petrolul (3-1), după care n-a mai bătut pe nimeni: 0-1 cu Csikszereda și 0-0 cu Unirea Slobozia.

La toate aceste partide, pe bancă s-a aflat cuplul Lucian Filip – Alin Stoica. Nici unul dintre ei nu deține licența PRO, necesară pentru a fi „principal“ la o formație din Superliga României. Drept urmare, Filip, teoretic antrenor interimar, e trecut pe foaia de meci ca fiind… preparator fizic!

Chiar și așa însă, Lucian Burchel, șeful Școlii de antrenori, s-a autosesizat și, spre furia lui Mihai Stoica, a anunțat că FCSB riscă o sancțiune drastică.