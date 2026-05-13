Dezvăluire-bombă despre noul antrenor al FCSB-ului: „Doar așa poate sta pe bancă!“

Debandada creată de patronul Gigi Becali, incapabil să numească un „principal“ cu acte în regulă, a dat naștere la o situație stânjenitoare.

Au trecut 23 de zile de la ultimul meci în care FCSB a avut un antrenor adevărat pe bancă, nu niște executanți ai comenzilor patronului Gigi Becali. Pe 20 aprilie, Mirel Rădoi (45 de ani) și-a încheiat mandatul de „A1“, după Farul – FCSB (2-3).

De atunci, la formația roș-albastră s-a instaurat hoasul despre care a vorbit și un fost antrenor al echipei pentru Sport.ro aici. Rezultatul? În primul meci de după plecarea lui Rădoi, FCSB a învins Petrolul (3-1), după care n-a mai bătut pe nimeni: 0-1 cu Csikszereda și 0-0 cu Unirea Slobozia.

La toate aceste partide, pe bancă s-a aflat cuplul Lucian Filip – Alin Stoica. Nici unul dintre ei nu deține licența PRO, necesară pentru a fi „principal“ la o formație din Superliga României. Drept urmare, Filip, teoretic antrenor interimar, e trecut pe foaia de meci ca fiind… preparator fizic!

Chiar și așa însă, Lucian Burchel, șeful Școlii de antrenori, s-a autosesizat și, spre furia lui Mihai Stoica, a anunțat că FCSB riscă o sancțiune drastică.

Lucian Filip, un antrenor deghizat în preparator fizic, la FCSB

Mihai Pintilii vine cu un anunț-bombă: Lucian Filip are licența de antrenor!

Prezent în această seară, la Prima Sport, fostul antrenor al roș-albaștrilor, Mihai Pintilii (41 de ani), a venit cu o informație-bombă. Concret, Pintilii, la rândul său fără licența PRO, a povestit că Lucian Filip (35 de ani) are ceva studii, ca antrenor, doar că n-a depus actele la Federația Română de Fotbal (FRF). De aici, și declarația dată de Lucian Burchel.

Eu nu aveam deloc licență, eram trecut ca delegat. Eram delegat și cursant licența B, dar asta nu te ajuta să fii pe bancă. Doar ca delegat puteam. Ei (n.r. – Lucian Filip și Alin Stoica) sunt cursanți. Cred că sunt la al 3-lea sau al 4-lea modul, la Licența A, în Republica Moldova. Amândoi au deja Licența B. Dar nici cu Licența B nu poți să stai pe bancă, la o echipă din prima ligă, în România. Lucian Filip doar ca preparator fizic putea sta pe bancă. Altfel, ar fi trebuit să stea în tribune. Preparatori fizici poți să pui câți vrei pe foaie de meci. Nu știe Burchel (n.r. – de licența B a lui Lucian Filip) pentru că o face în Moldova. De Alin Stoica știa, pentru că Licența B a făcut-o în România“, a dezvăluit Mihai Pintilii.

