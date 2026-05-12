După ce Rădoi a decis să îi părăsească mai devreme pe roș-albaștri și să semneze în Turcia, cu Gaziantep, banca tehnică a lui FCSB a fost preluată de Lucian Filip și Alin Stoica, doi membri ai staff-ului tehnic care nu dețin, însă Licența PRO. Lucian Filip deține Licența B și este în momentul de față cursant la Licența A.

Mihai Stoica: ”Să ne retrogradeze Burchel dacă am încălcat regulamentul!”

Din momentul plecării lui Mirel Rădoi, FCSB a avut la dispoziție 30 de zile pentru a numi un nou antrenor principal. Burchel susține însă că ar putea fi o încălcare a regulamentului faptul că Lucian Filip nu deține nici măcar Licența A.

Din acest motiv, șeful Școlii de Antrenori a anunțat că va face sesizare la Comisia de Disciplină în cazul în care va constata că FCSB a încălcat regulamentul.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu o replică dură pentru șeful Școlii de Antrenori, pe care l-a acuzat că nu a dat dovadă de profesionalism în condițiile în care nu știa exact regulamentul, dar și de rea-credință, pentru că nu i-a anunțat pe roș-albaștri dacă s-ar fi produs o încălcare a regulamentului.

”Îi făceam eu hotspot lui Burchel dacă în concediul medical nu are net. Nu cred că trebuia să meargă neapărat la serviciu pentru a striga <<Evrika>> și a veni cu becul în mână. Să fie sănătos, să ne retrogradeze Burchel dacă am încălcat regulamentul. Eu am fost informat că 30 de zile poate oricine să conducă echipa. Mihai Pintilii a condus echipa 30 de zile după ce a picat Strizu, nici măcar nu începuse cursurile Școlii de Antrenori, din câte rețin eu.

Burchel este angajatul FRF care a pus selecționer la echipa națională un om fără licență PRO, care a pus selecționer la U21 un om fără licență PRO. Nu vi se pare că își cam depășește condiția acest Burchel? M-am săturat de Burchel cum m-am săturat de pepenii ăia care nu au niciun gust. Ar fi trebuit să știe, nu să controleze după aia.

Dacă se pretinde a fi profesionist, trebuia să știe. Dacă era așa și dacă era de bună-credință, în prima zi trebuia să ne spună: <<Oameni buni, nu aveți voie să stați cu Filip și cu Alin Stoica>>. El zice că e preparator fizic, nu știe, ei sunt deținători de licență B, cursanți la licența A. Ar trebui să știe asta Burchel, dacă tot e șeful antrenorilor din România. Asta făcea un om de bună-credință. <<Încălcați regulamentul!>>.

Arată-ne articolul! Noi nu am știut, nu suntem absolviți de vină dacă nu am știut. Dacă într-adevăr este așa, o să comparăm în fața Comisiei de Disciplină dacă va face Burchel sesizare și asta este. Cred că numirea lui Burchel la conducerea Școlii de Antrenori este cea mai mare gafă făcută de conducerea Federației Române de Fotbal, pentru că nu se poate colabora sub nicio formă cu omul ăsta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.