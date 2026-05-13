FCSB, refuzată clar de un antrenor: ”Nu aș fi dispus!”

FCSB, refuzată clar de un antrenor: ”Nu aș fi dispus!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cuplul de antrenori Elias Charalambous și Mihai Pintilii i-a adus lui FCSB cele mai mari succese din ultimii ani. 

TAGS:
FCSBGigi Becalimihai pintiliiElias CharalambousMihai Stoica
Din articol

Cu cei doi pe banca tehnică, roș-albaștrii au câștigat două titluri de campioană a României și au avut un parcurs foarte bun în competițiile europene. 

Mihai Pintilii i-a spus ”NU” lui FCSB

  • Pintilii mihai stoica charalambous
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În căutarea unui nou antrenor principal, Gigi Becali a declarat recent că se gândește și la poziția de secund, motiv pentru care i-a transmis lui Mihai Stoica să îi facă o ofertă lui Mihai Pintilii să revină pe banca roș-albaștrilor în cazul în care va reveni și Elias Charalambous. 

Mihai Pintilii a dezvăluit însă că nu este dispus să revină pe banca roș-albaștrilor și a mărturisit că preferă să preia o echipă din Liga 2.

”Pintii” are deja oferte, însă deocamdată toate sunt la nivel de discuții. 

În momentul ăsta nu aș fi dispus să revin la FCSB. Sunt liniștit acum. Mă simt foarte bine, am o liniște pe care nu am mai avut-o de când eram fotbalist, de când mă antrenam doar două ore pe zi și gata. Pentru mine a fost greu, pentru că am pus suflet cât am fost antrenor la FCSB.

Am discuții în acest moment la Liga 2. În Liga 1 nu pot antrena, pentru că nu am licența Pro. Doar în Liga 2 pot. Momentan doar discuții”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ULTIMELE STIRI
Steliano Filip și-a deschis afacere! Cu ce se ocupă în prezent fostul căpitan al lui Dinamo
Steliano Filip și-a deschis afacere! Cu ce se ocupă în prezent fostul căpitan al lui Dinamo
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: Conte nu scapă de ironii nici la finala Coppa Italia
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: Conte nu scapă de ironii nici la finala Coppa Italia
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: gol anulat în finala Cupei României
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: gol anulat în finala Cupei României
Coregrafii impresionante ale suporterilor în „U” Cluj - Universitatea Craiova
Coregrafii impresionante ale suporterilor în „U” Cluj - Universitatea Craiova
Corespondență de la Roma | Traficul în zona stadionului este blocat + cel mai mare fan Chivu a ajuns la meci: ”E the boss și îl iubim”
Corespondență de la Roma | Traficul în zona stadionului este blocat + cel mai mare fan Chivu a ajuns la meci: ”E the boss și îl iubim”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”



Recomandarile redactiei
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: gol anulat în finala Cupei României
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: gol anulat în finala Cupei României
Corespondență de la Roma | Traficul în zona stadionului este blocat + cel mai mare fan Chivu a ajuns la meci: ”E the boss și îl iubim”
Corespondență de la Roma | Traficul în zona stadionului este blocat + cel mai mare fan Chivu a ajuns la meci: ”E the boss și îl iubim”
Steliano Filip și-a deschis afacere! Cu ce se ocupă în prezent fostul căpitan al lui Dinamo
Steliano Filip și-a deschis afacere! Cu ce se ocupă în prezent fostul căpitan al lui Dinamo
Coregrafii impresionante ale suporterilor în „U” Cluj - Universitatea Craiova
Coregrafii impresionante ale suporterilor în „U” Cluj - Universitatea Craiova
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: Conte nu scapă de ironii nici la finala Coppa Italia
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: Conte nu scapă de ironii nici la finala Coppa Italia
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!