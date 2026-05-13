FCSB, refuzată clar de un antrenor: ”Nu aș fi dispus!”

Cu cei doi pe banca tehnică, roș-albaștrii au câștigat două titluri de campioană a României și au avut un parcurs foarte bun în competițiile europene.

În căutarea unui nou antrenor principal, Gigi Becali a declarat recent că se gândește și la poziția de secund, motiv pentru care i-a transmis lui Mihai Stoica să îi facă o ofertă lui Mihai Pintilii să revină pe banca roș-albaștrilor în cazul în care va reveni și Elias Charalambous.

Mihai Pintilii a dezvăluit însă că nu este dispus să revină pe banca roș-albaștrilor și a mărturisit că preferă să preia o echipă din Liga 2.

”Pintii” are deja oferte, însă deocamdată toate sunt la nivel de discuții.

”În momentul ăsta nu aș fi dispus să revin la FCSB. Sunt liniștit acum. Mă simt foarte bine, am o liniște pe care nu am mai avut-o de când eram fotbalist, de când mă antrenam doar două ore pe zi și gata. Pentru mine a fost greu, pentru că am pus suflet cât am fost antrenor la FCSB.

Am discuții în acest moment la Liga 2. În Liga 1 nu pot antrena, pentru că nu am licența Pro. Doar în Liga 2 pot. Momentan doar discuții”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.