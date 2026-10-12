Roger Schmidt, noul şef al departamentului de fotbal la Red Bull, a adoptat o poziţie clară şi şi-a exprimat public susţinerea pentru antrenorul echipei RB Leipzig, Martin Demichelis, în urma zvonurilor recente legate de Julian Nagelsmann, scrie Sky Sports Germany.

Aparent, RB Leipzig continuă cu Martin Demichelis

Roger Schmidt a respins categoric zvonurile privind o posibilă revenire a lui Julian Nagelsmann la RB Leipzig. Noul coordonator global pentru fotbal din cadrul grupului Red Bull a precizat fără echivoc, în cadrul unei emisiuni sportive de la postul ZDF, că o schimbare a antrenorului nu se află în prezent pe ordinea de zi.

El a subliniat că sunt ''departe de acest scenariu'' şi că urmăresc o anumită continuitate la nivelul băncii tehnice în toate cluburile din cadrul grupului. Prin această declaraţie, oficialul în vârstă de 59 de ani şi-a manifestat susţinerea faţă de Martin Demichelis, numit în funcţie abia în această vară.

Victoria cu 6-0 i-a întărit poziția tehnicianului argentinian

Antrenorul argentinian fusese criticat după ce echipa obţinuse doar două victorii în primele patru etape din Bundesliga. În special înaintea celui mai recent meci din campionat, cel împotriva echipei Eintracht Frankfurt, apăruseră deja speculaţii privind posibile alternative. Totuşi, Leipzig a răspuns acestor discuţii printr-o victorie convingătoare, scor 6-0.

La începutul săptămânii, numele lui Julian Nagelsmann, fostul antrenor al echipei RB Leipzig, fusese şi el vehiculat ca o posibilă variantă. Cu toate acestea, nu au avut loc discuţii concrete.

Potrivit lui Schmidt, zvonurile de genul celui legat de fostul selecţioner al naţionalei sunt ''normale în ziua de azi''.

''În fotbal, eşti nevoit să abordezi astfel de subiecte atunci când pierzi două meciuri'', a declarat succesorul lui Juergen Klopp la Red Bull, citat de Agerpres.

Pentru prima dată de la preluarea funcţiei, Schmidt a avut ocazia să discute mai pe larg cu Demichelis: ''Mi-a făcut plăcere. Am experienţă şi cu jucători argentinieni. Îmi place mentalitatea lor. Nu e o coincidenţă faptul că ajung mereu departe în turnee. Au acea calitate aparte necesară pentru a câştiga meciuri''.

RB Leipzig joacă în Champions League în acest sezon

După victoria convingătoare împotriva celor de la Eintracht Frankfurt, atenţia se concentrează acum asupra Ligii Campionilor.

RB Leipzig se află deja sub presiune înaintea duelului cu PSV Eindhoven. După ce au pierdut primul meci din grupă, o victorie împotriva campioanei Olandei ar fi crucială.

Schmidt a subliniat clar că Leipzig trebuie acum să obţină rezultate bune în Liga Campionilor.