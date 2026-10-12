Campionatul Premier League este zguduit de scandalul în care este implicată Manchester City! Încălcarea regulilor financiare, de care sunt acuzați ”cetățenii”, ar putea duce la pierderea trofeelor din perioada 2009 – 2018. În cei nouă ani, numai în Premier League a triumfat clubul din Manchester în patru campionate!

A câștigat întrecerile din 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018 și 2018-2019, dar trofeele, dacă va fi sancționată cu pierderea acestora, vor fi atribuite altor cluburi.

Echipele care vor fi desemnate campioane în Premier League, dacă Manchester City va fi deposedată de cele 4 titluri

Locurile 2 din sezoanele enumerate vor fi trecute în cartea de istorie a Premier League în dreptul câștigătoarele. Astfel, Manchester United (2011-2012), Liverpool (2013-2014), Manchester United (2017-2018) și Liverpool (2018-2019) vor fi desemnate campioane.

Manchester City a depus un apel ”detaliat”, în urma publicării unui raport al unei comisii independente care detaliază încălcări pe scară largă ale regulilor financiare de către gigantul din Premier League, campionat care e LIVE pe VOYO și VOYO Sport 1!

Manchester City, apel după ce a fost acuzată de încălcarea regulilor financiare

Clubul din Manchester și-a susținut nevinovăția pe tot parcursul acestui caz de lungă durată, care datează din 2018 și a atins un moment decisiv marți, când Premier League a publicat un verdict prin care clubul controlat de Abu Dhabi a fost declarat ”vinovat de toate acuzațiile legate de încălcări grave” ale regulilor financiare ale competiției din perioada 2009-2018.

Conform regulamentului Premier League, președintele comisiei de disciplină formată din trei membri, care a pronunțat hotărârea împotriva clubului City, trebuie acum să numească o nouă comisie de apel. Aceasta va fi, de asemenea, formată din trei membri, dintre care unul ”trebuie să fi deținut o funcție judiciară”, conform regulilor ligii.