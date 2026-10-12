„Își face bagajul!” Final de drum pentru Florin Bratu în Albania. Cine îi ia locul la Partizani

„Își face bagajul!” Final de drum pentru Florin Bratu în Albania. Cine îi ia locul la Partizani Fotbal extern
SPORT.RO
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Florin Bratu urmează să fie demis de la conducerea tehnică a formației Partizani Tirana, în urma eșecului suferit în derby-ul local cu rivala KF Tirana, scor 1-3.

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Din articol

Tehnicianul român în vârstă de 46 de ani a ajuns într-o situație critică la gruparea albaneză. Înfrângerea din derby pare să fi epuizat răbdarea conducerii, presa locală anticipând o despărțire iminentă. Potrivit jurnaliștilor de la panorama.com.al, meciul contra rivalilor de la KF Tirana a reprezentat o ultimă oportunitate pentru antrenor de a redresa situația echipei.

„Bratu își face bagajele la Partizani. Se preconizează că antrenorul Florin Bratu va părăsi oficial echipa Partizani. Până în prezent, «Roșii» au acumulat 4 puncte în șase etape și se află pe penultimul loc în clasament. Derby-ul cu Tirana a fost considerat ultima șansă, iar înfrângerea cu 1-3 de pe «Air Albania» a fost dureroasă. Din acest motiv, schimbările sunt inevitabile. «Roșii» sunt pregătiți pentru orice scenariu, în timp ce meciul cu Vora se profilează la orizont”, a transmis publicația din Albania.

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Un antrenor de la echipa secundă va fi interimar

Până la aducerea unui nou antrenor principal, formația va fi condusă de un tehnician din cadrul clubului. Jurnaliștii notează că Alfred Deliallisi, în vârstă de 33 de ani, este favorit pentru a pregăti echipa în perioada următoare.

„Alfred Deliallisi este primul nume care apare ca posibil antrenor interimar al echipei Partizani după plecarea lui Bratu. Deliallisi este antrenorul echipei B a clubului din capitală”, a mai scris sursa citată.

Gruparea din capitala Albaniei traversează o perioadă dificilă în campionat, aflându-se mult sub pretențiile unui club cu un palmares bogat. Partizani a cucerit ultimul titlu în sezonul 2022/2023, având în vitrină 17 campionate câștigate, 15 Cupe ale Albaniei și trei Supercupe.

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