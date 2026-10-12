„Își face bagajul!” Final de drum pentru Florin Bratu în Albania. Cine îi ia locul la Partizani

Tehnicianul român în vârstă de 46 de ani a ajuns într-o situație critică la gruparea albaneză. Înfrângerea din derby pare să fi epuizat răbdarea conducerii, presa locală anticipând o despărțire iminentă. Potrivit jurnaliștilor de la panorama.com.al, meciul contra rivalilor de la KF Tirana a reprezentat o ultimă oportunitate pentru antrenor de a redresa situația echipei.

„Bratu își face bagajele la Partizani. Se preconizează că antrenorul Florin Bratu va părăsi oficial echipa Partizani. Până în prezent, «Roșii» au acumulat 4 puncte în șase etape și se află pe penultimul loc în clasament. Derby-ul cu Tirana a fost considerat ultima șansă, iar înfrângerea cu 1-3 de pe «Air Albania» a fost dureroasă. Din acest motiv, schimbările sunt inevitabile. «Roșii» sunt pregătiți pentru orice scenariu, în timp ce meciul cu Vora se profilează la orizont”, a transmis publicația din Albania.