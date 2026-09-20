Italienii s-au convins după o lună! Antrenorul lui Frosinone a uitat de Daniel Bîrligea

Italienii s-au convins după o lună! Antrenorul lui Frosinone a uitat de Daniel Bîrligea Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Frosinone a câștigat în etapa a 5-a din Serie A, scor 2-0 contra revelației Como.

TAGS:
daniel birligeaSerie AFrosinone
Din articol

Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui transfer important pe finalul perioadei de mercato. Atacantul a ajuns sub formă de împrumut la Frosinone, iar Gigi Becali a primit 1,5 milioane de euro.

Daniel Bîrligea, uitat pe bancă în Frosinone - Como 2-0

Gigi Becali va încasa nu mai puțin de 1,5 milioane de euro pe împrumutul atacantului, sumă la care se pot adăuga alți 3,5 milioane de euro, asta dacă Frosinone va reuși să se mențină pe prima scenă a fotbalului italian.

Revenind la Daniel Bîrligea, acesta a bifat trei partide de la transferul în Italia. Două apariții au avut loc în Serie A, de fiecare dată fiind introdus de pe bancă, ca în Coppa Italia să acumuleze 63 de minute.

Dacă începutul părea promițător, forma bună a lui Antonio Raimondo pare să-l fi tras pe român pe „linie moartă”. Frosinone a făcut surpriza în etapa a 5-a din Serie A și s-a impus în fața lui Como, scor 2-0.

Daniel Bîrligea a început meciul de pe banca de rezerve. Deși Frosinone a avut 2-0 încă din prima repriză, antrenorul nu i-a oferit niciun minut de joc atacantului român. Este a doua partidă consecutivă în care Bîrligea nu acumulează timp pe teren, acesta fiind un motiv de îngrijorare atât pentru fanii FCSB, cât și pentru susținătorii echipei naționale.

  • Daniel birligea
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Daniel Bîrligea, în lacrimi pe aeroport

Aflat pe aeroport înainte de plecarea spre Italia, Daniel Bîrligea a fost vizibil emoționat, iar lacrimile nu au întârziat să apară. Deși despărțirile sunt întotdeauna grele, susținătorii roș-albaștrilor îi doresc siguranță succesul lui „Bîrli-gol”.

„Cum am zis, e o provocare, vreau să dau totul pentru mine în primul rând și apoi să ajut obiectivele viitoarei echipe. O să fie multe dueluri. Știu de duelul ce vreți să spuneți, dar în primul rând vreau să ajung acolo și după vorbim mai multe.

A fost, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine și, de ce nu?, să am și eu mai multă încredere în mine.

Vreau să le spun să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa în continuare, pentru că e lucrul cel mai important și, dacă doresc, să mă susțină și pe mine. Sunt mai mult lacrimi de... nu știu, de emoție, dar... E greu, cu siguranță”, a mai spus Daniel Bîrligea.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Bîrligea
  • 80 de meciuri, 33 de goluri și opt pase decisive a adunat atacantul la FCSB
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
ARTICOLE PE SUBIECT
Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională
Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională
Convocarea lui Daniel Bîrligea la națională, dezbătută în platoul VOYO SPORT LIVE: ”Ai nevoie de el, știe să facă asta”
Convocarea lui Daniel Bîrligea la națională, dezbătută în platoul VOYO SPORT LIVE: ”Ai nevoie de el, știe să facă asta”
Va reuși Daniel Bîrligea în Serie A? Mihai Stoica, concluzie amară după primele meciuri: „Trebuie să fii mult mai bun”
Va reuși Daniel Bîrligea în Serie A? Mihai Stoica, concluzie amară după primele meciuri: „Trebuie să fii mult mai bun”
ULTIMELE STIRI
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre Denis Drăguș
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre Denis Drăguș
Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova
Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

AS Roma - Inter 2-2. Chivu scoate un punct pe Olimpico, după ce a fost condus cu 2-0

AS Roma - Inter 2-2. Chivu scoate un punct pe Olimpico, după ce a fost condus cu 2-0

Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Reacția italienilor după AS Roma - Inter Milano: „Epic!”

Reacția italienilor după AS Roma - Inter Milano: „Epic!”



Recomandarile redactiei
Clubul Esperance, primul anunț despre plecarea lui Reghecampf la FCSB: „Asta vom face!“
Clubul Esperance, primul anunț despre plecarea lui Reghecampf la FCSB: „Asta vom face!“
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre Denis Drăguș
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre Denis Drăguș
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Alte subiecte de interes
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Cine nu are Bătrâna Doamnă să-și cumpere! Juventus Torino s-a mai distrat cu o adversară și este neînvinsă din septembrie
Cine nu are Bătrâna Doamnă să-și cumpere! Juventus Torino s-a mai distrat cu o adversară și este neînvinsă din septembrie
Campioana Napoli, distrusă pe teren propriu de nou-promovata Frosinone! Scor ireal pe ”Stadio Diego Armando Maradona”
Campioana Napoli, distrusă pe teren propriu de nou-promovata Frosinone! Scor ireal pe ”Stadio Diego Armando Maradona”
CITESTE SI
Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

stirileprotv Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

stirileprotv Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!