Italienii s-au convins după o lună! Antrenorul lui Frosinone a uitat de Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui transfer important pe finalul perioadei de mercato. Atacantul a ajuns sub formă de împrumut la Frosinone, iar Gigi Becali a primit 1,5 milioane de euro.

Daniel Bîrligea, uitat pe bancă în Frosinone - Como 2-0

Gigi Becali va încasa nu mai puțin de 1,5 milioane de euro pe împrumutul atacantului, sumă la care se pot adăuga alți 3,5 milioane de euro, asta dacă Frosinone va reuși să se mențină pe prima scenă a fotbalului italian.

Revenind la Daniel Bîrligea, acesta a bifat trei partide de la transferul în Italia. Două apariții au avut loc în Serie A, de fiecare dată fiind introdus de pe bancă, ca în Coppa Italia să acumuleze 63 de minute.

Dacă începutul părea promițător, forma bună a lui Antonio Raimondo pare să-l fi tras pe român pe „linie moartă”. Frosinone a făcut surpriza în etapa a 5-a din Serie A și s-a impus în fața lui Como, scor 2-0.

Daniel Bîrligea a început meciul de pe banca de rezerve. Deși Frosinone a avut 2-0 încă din prima repriză, antrenorul nu i-a oferit niciun minut de joc atacantului român. Este a doua partidă consecutivă în care Bîrligea nu acumulează timp pe teren, acesta fiind un motiv de îngrijorare atât pentru fanii FCSB, cât și pentru susținătorii echipei naționale.