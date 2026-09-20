Formația patronată de omul cu bani din fruntea Rapidului a pierdut cu 1-2 pe terenul Parmei, în etapa a 5-a, și rămâne fără victorie în campionat.

Parma a deschis scorul în minutul 38, prin Romero. Genoa a revenit în repriza secundă și a restabilit egalitatea în minutul 70, prin Osmajic. Bucuria oaspeților a durat doar zece minute. Almqvist a marcat în minutul 80 și a stabilit scorul final.

Genoa, fără victorie după cinci etape. Urmează un duel cu Drăgușin

Genoa are acum un singur punct după primele cinci etape, obținut în remiza cu Frosinone. Echipa lui Dan Șucu a înregistrat patru înfrângeri și are un golaveraj de -7, cu doar trei goluri marcate și zece primite. Genoa ocupă locul 19, penultimul, peste Venezia, în timp ce Bologna este pe 18. Cele trei formații sunt singurele fără victorie în Serie A după cinci etape.

Situația este mai bună în Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO. Genoa a trecut de Sudtirol și s-a calificat în optimile de finală, unde va întâlni Inter. Până atunci, pentru Genoa urmează un duel cu Fiorentina, formația la care evoluează internaționalul român Radu Drăgușin. Partida este programată pe 10 octombrie, nu mai devreme de ora 16:00.