Cele două grupări își dau întâlnire în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB va putea fi urmărit și LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Ilie Dumitrescu a văzut primul ”11” al lui FCSB cu Universitatea Craiova și a dat verdictul: ”Drăguș? Nu poți să faci asta!”

Pentru duelul din Bănie, FCSB a apelat la un 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă. Pe linia de fund vor fi Labonne, Dawa, Batubinsika și Pădurariu. În fața lor vor sta Muhar și Ofri Arad, iar mijlocași centrali vor fi Cisotti, Drăguș și Korenica! Garita este vârf împins

Drăguș e trecut pe foaia de joc ca mijlocaș ofensiv. El a mai evoluat în această poziție și la Trabzonspor. La bază, fotbalistul este atacant central, dar folosit deseori și ca atacant lateral

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a evidențiat că FCSB va juca într-o formulă ultraofensivă și că locul lui Drăguș, cel din spatele atacantului, a fost extrem de bine ales.

”Cred că acolo va juca (n.r. Denis Drăguș), nu poți să-l bagi în bandă și să aștepți să facă și faza defensivă.

E perfectă poziția, mai ales că îl ai în față și pe Garita. Plus că ai doi închizători, care au făcut un meci fantastic cu Petrolul. Mie mi-au plăcut foarte mult. Per total, acest cuplu a arătat foarte bine.

E bine că l-a pus în centru, ideal ar fi fost nouă fals. E super-ofensivă această formație”, a spus Dumitrescu, potrivit Digi Sport.