În iarna lui 2024, Atletico Madrid le-a plătit celor de la Rapid 800.000 de euro pentru a-i securiza serviciile lui Horațiu Moldovan, trimis mai întâi sub formă de împrumut la Sassuolo, apoi la Real Oviedo, iar acum la Eyupspor.

Șocant! Nota lui Horațiu Moldovan după ce Fenerbahce i-a ciuruit poarta în prima repriză. Antrenorul l-a schimbat la pauză

În ultimul meci la turci, cel împotriva lui Fenerbahce, Horațiu Moldovan a fost faultat grav de atacul advers. În primele 45 de minute, românul a încasat cinci goluri și a fost schimbat la pauză.

Mason Greenwood a deschis scorul (min. 4) la Istanbul, în meciul care a contat pentru etapa #6. Vedat Muriqi și-a trecut, ulterior, o ”dublă” în cont (min. 7 & 21), în timp ce Matteo Guendouzi a marcat golul 4 (min. 38), iar Irfan Kahveci, golul 5 (min. 45+1).

La pauză, Horațiu Moldovan a fost schimbat cu Emre Bilgin, care a bifat, așadar, primul său meci la Eyupspor din actuala stagiune. Pentru primele 45 de minute, portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 3,8 pe Moldovan.

În actul secund, Fenerbahce a mai punctat de trei ori până în minutul 80. Muriqi a înscris de două ori (min. 47 & min. 55), iar Mason Greenwood a realizat și el ”dubla” în minutul 80. 8-0 s-a terminat meciul.