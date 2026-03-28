Octavian Popescu a ajuns la o cotă de doar 600.000 de euro în martie 2026. Mijlocașul FCSB nu a mai marcat de 33 de meciuri, iar Gigi Becali este gata să renunțe la el sub formă de împrumut.

Ajuns la 23 de ani, mijlocașul traversează cea mai grea perioadă din carieră. După cea mai recentă actualizare a portalului Transfermarkt, valoarea sa a scăzut cu încă 250.000 de euro față de iarna trecută. Astfel, fotbalistul care în anul 2022 era evaluat la 4 milioane de euro a ajuns acum la cel mai slab nivel din ultimii cinci ani.

Cifrele din actualul sezon reflectă pe deplin forma sa sportivă: zero goluri înscrise în cele 1.070 de minute jucate pe parcursul a 33 de partide. Această ineficiență l-a scos din planurile principale ale finanțatorului de la FCSB.

Planul patronului și o posibilă variantă de relansare

Gigi Becali a explicat clar ce intenții are cu jucătorul în perioada următoare, recunoscând că ia în calcul o despărțire temporară.

„Da, îl dăm împrumut. Vedem, uite, mă consult. Adrian (n.r. Ilie) o să zică: hai să-l dăm acolo, hai să-l dăm acolo, hai să-l dăm acolo. L-am încercat pe Tavi Popescu, nu mai e fotbalist”, a spus patronul FCSB.