Declaratie UNICA in lume! Sumudica e gata sa arunce SUTE DE MII de euro in foc! Anunt de ultima ora: ce mesaj are pentru sefii care nu vor sa-l aduca pe Alibec

Marius Sumudica insista pentru transferul lui Denis Alibec la Gaziantep.

Exista inca diferente intre propunerea turcilor si pretul stabilit de Ioan Niculae pentru Alibec, 1,2 milioane de euro. De Alibec se mai intereseaza si Samsunspor, dar si CFR Cluj. Sumudica spera sa castige cursa si sa-l aiba din nou sub comanda pe jucatorul alaturi de care a luat titlul la Astra in 2016.

Sumudica e gata sa-si riste salariul pe un an pentru Alibec! In cazul in care varful nu ca confirma, antrenorul roman vrea sa-si arunce salariul pe un an in foc sau sa-l doneze: "Eu il vreau pe Alibec, nu vreau alt jucator. Daca cineva spune sa-mi dau salariul in foc in cazul in care el nu va confirma, voi accepta. Sunt gata sa-mi donez salariul in cazul in care el nu confirma".



???? Sumudica: "Benim istediğim tek bir oyuncu var. Tanıdığım, bildiğim bir oyuncu olan Alibec. Ben, Alibec için kendi maaşımı riske atarım. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım." pic.twitter.com/8zF5anQvbb — FutbolArena (@futbolarena) August 21, 2020