Sumudica a pus TUNURILE pe FRF si LPF! Antrenorul este dezamagit de modul in care a fost gestionata situatia pandemiei din Liga 1: "Mai urma sa le faca cate o clisma"

Marius Sumudica si-a exprimat punctul de vedere cu privire la situatia cazurilor Covid-19 din finalul sezonului trecut.

Antrenorul lui Gaziantep, Marius Sumudica (49 de ani) a atacat dur decizia sefilor fotbalului romanesc asupra modului abordarii aparitiei cazurilor de coronavirus din finalul sezonului trecut. Tehnicianul roman spune ca si in Turcia exista cateva cazuri, insa altfel este gestionata intreaga situatie.

"A fost o mizerie! O mizerie din toate punctele de vedere. S-au anulat meciuri. Vorbeam cu Bogdan Andone că e vecinul meu. Imi zicea «Nici nu stiu daca jucam. Ne anunta de pe azi pe maine, maine facem testul. Poimaine ne ia exsudat din gat, raspoimaine la plamani». Mai urma sa le faca cate o clisma, ca in rest aveau de toate.





Eu consider ca este hazard, mult hazard si aici vina apartine Ligii Profesioniste de Fotbal, Ministerului Sportului si celor care se ocupa si care ar putea subventiona aceste teste. Pentru ca nu se poate sa te testezi la 14-15 zile. Noi am facut 15 teste intr-o luna si jumatate, cand am fost în Turcia.





In Turcia sunt cazuri la Galatasaray si unul la Fenerbahce. I-au dat deoparte pe jucatori, i-au izolat si restul la munca. Si la echipa mea exista posibilitatea sa fi contactat un jucator acest virus, dar asta nu inseamna ca oprim activitatea. Credeti ca numai fotbalul e oprit in momentul de fata?! Sunt infectati in toate domeniile de activitate”, a declarat Marius Sumudica la Telekom Sport.