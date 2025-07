Dan Petrescu a declarat vineri într-o conferință de presă, că Supercupa României, pe care o va disputa sâmbătă, cu FCSB, va fi un trofeu care va contribui la moralul câștigătoarei în perspectiva participării în preliminariile cupelor europene.

FCSB - CFR Cluj | Dan Petrescu: "Cei de la FCSB vor juca ofensiv"



'Avem cinci jucători importanți absenți. Nu este o scuză, pentru că noi am venit să câștigăm ca întotdeauna trofeul. Avem un lot bun, un lot numeros. Vor arăta tot ceea ce pot ei și sigur vor face tot posibilul să câștige. Cred că este o decizie bună să nu mai fie prelungiri, dacă se va termina la egalitate, pentru că este foarte cald. Bine că nu sunt prelungiri, pentru că era mai rău pentru noi.

Cei de la FCSB vor juca ofensiv, vor încerca să câștige, ăsta este spiritul la FCSB, au jucători foarte mulți buni. Și ei, ca și noi, încearcă să intre în formă pentru Europa și pentru campionat. Acest trofeu va fi bun pentru moral. Cine va câștiga Supercupa va avea moralul mai bun, asta e clar', a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "E prima oară când vin pe acest stadion"



El s-a arătat impresionat de stadionul Steaua pe care se va disputa partida, dar a precizat că ar fi fost corect pentru suporteri ca Supercupa să aibă loc într-un oraș la mijlocul distanței dintre București și Cluj-Napoca.



'De la 7 ani, la 21 am venit zi de zi pe acest stadion și acum am rămas șocat, pentru că e prima oară când vin pe acest stadion. Nu am avut onoarea să fiu antrenor aici și sincer nu știu dacă este un stadion mai frumos în România. Și un gazon excelent. Chiar mi-ar fi plăcut pe vremea mea să am un asemenea stadion. Dar, logic era ca Supercupa să se joace undeva la mijloc, să se deplaseze și ei puțin și să fie corect', a precizat Petrescu.