Giovanni Becali, într-o intervenție la Fanatik, a oferit ultimele informații despre situația antrenorului, iar mărturisirile sale sunt alarmante. Impresarul a subliniat că așteaptă o veste pozitivă despre cumătrul său, însă lucrurile nu arată bine.



Ioan Becali a dezvăluit motivul real pentru care "Bursucul" nu s-a întors la CFR Cluj după plecarea lui Mandorlini, confirmând că problemele medicale sunt serioase și l-au împiedicat să accepte oferta lui Neluțu Varga.



"Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui", a transmis Becali.



"Să pierzi 30 de kilograme înseamnă ceva deosebit"



"Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit", a punctat impresarul.



Conform informațiilor anterioare, Dan Petrescu se află încă sub un tratament complex, care implică ședințe medicale efectuate la intervale de trei săptămâni. Conducerea CFR Cluj nu a putut aștepta finalizarea tratamentului și l-a numit în cele din urmă pe Daniel Pancu.

