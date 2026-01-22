VIDEO Cum l-au întâmpinat fotbaliștii de la FCSB pe Ofri Arad

Cum l-au întâmpinat fotbaliștii de la FCSB pe Ofri Arad
Ofri Arad a semnat cu FCSB în această iarnă.

ofri aradFCSBSuperligaDinamo Zagreb
FCSB s-a întărit în această iarnă pentru a-și spori șansele la play-off din Superliga, iar cele două nume aduce la echipă sunt Andre Duarte și Ofri Arad.

Israelianul de 27 de ani a semnat libere de contract cu campioana României, după ce s-a despărțit de Kairat Almaty la începutul acestui an.

Ofri Arad a primit botezul la FCSB chiar la Zagreb 

Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din runda a șaptea a fazei ligii din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în forma LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Ofri Arad a venit în cantonamentul formației roș-albastre de la Zagreb, chiar dacă nu va putea juca în cele două meciuri rămase din faza ligii din Europa League.

Mijlocașul defensiv a fost botezat în stilul clasic de noii săi colegi de la FCSB și s-a antrenat alături de ei miercuri.

Mijlocașul din Israel a semnat un contract valabil două sezoane și jumătate cu campioana României și va încasa lunar nu mai puțin de 20.000 de euro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

