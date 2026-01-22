După ce i-a semnat pe Andre Duarte și Ofri Arad, FCSB nu plănuiește să mai aducă vreun alt jucător în această iarnă, spune Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a primit mână liberă din partea patronului Gigi Becali în ceea ce privește mutările din această fereastră de mercato.

Mihai Stoica: "Nu mai vine nimeni la FCSB"



Deși Becali anunța recent că "Mihai Stoica are 6 milioane de euro în conturi" pentru transferuri, oficialul de la FCSB anunță că vor mai sosi jucători noi doar dacă vor pleca dintre cei existenți.



"Nu mai vine nimeni. Doar dacă pleacă cineva pentru că mai e timp. Fereastra e deschisă, doar atunci ne-am gândi dacă trebuie să mai vină. Deocamdată, avem posturi triplate. Nu există niciun post dublat, iar unele sunt triplate", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În această iarnă, de la FCSB au plecat Malcom Edjouma (contract încheiat) și Adrian Șut (vândut la Al Ain).

Andre Duarte și Ofri Arad au făcut deplasarea la Zagreb pentru meciul cu Dinamo, din Europa League, însă cei doi nu vor avea drept de joc, având în vedere că nu se află pe lista UEFA.

