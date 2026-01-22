FCSB, horror în deplasările europene față de sezonul trecut

Sezonul trecut, cel mai bun din istoria recentă a clubului condus de Gigi Becali, a primit combustibil grație unor succese greu de anticipat în deplasare. FCSB a învins de două ori PAOK (2-1 și 1-0), a trecut de Qarabag cu 3-2 și de Maccabi cu 1-0, a remizat cu Hoffenheim (0-0), LASK (1-1) și Sparta Praga (1-1), înșirând rezultate importante departe de Arena Națională. Menite să ridice încrederea jucătorilor, care au realizat că sunt capabili să se descurce într-o atmosferă ostilă precum cea de la Salonic sau să nu părăsească învinși terenuri grele din fotbalul european.

În actuala stagiune, însă, lucrurile arată foarte rău și bilanțul slab al meciurilor jucate "afară" e unul dintre principalele motive ale unui parcurs sub așteptări, frustrant pentru fanii care așteptau continuarea urcușului. Radiografia fără perdea spune că FCSB a câștigat deplasările europene cu Drita (3-1) și GA Egales (1-0), a pierdut șocant cu Shkendija (0-1) și Inter Escaldes (1-2) și a dezamăgit cu Steaua Roșie (0-1) și Basel (1-3). Marile victorii din deplasare, vitale pentru parcursul fabulos din sezonul 2024/2025, au dispărut, iar lipsa lor se vede în clasarea din Europa League.

119 zile au trecut de la victoria FCSB-ului cu 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles. De atunci, campioana a pierdut rușinos cu Metaloglobus (1-2) și UTA (0-3) și s-a întors fără punct de la Belgrad (0-1 cu Steaua Roșie) și Basel (1-3).

"Maksimir", locul în care granzii mai și capotează

Cu fani recunoscuți pe plan european pentru atmosfera pe care o creează pe teren propriu, asemănătoare cu cea întâlnită de Olaru și compania la Salonic, Dinamo Zagreb trece printr-un recul raportat la ultima participare europeană: a "retrogradat" din grupa de UCL în cea de UEL, însă casa sa, stadionul "Maksimir", rămâne un loc în care se câștigă greu.

Anul trecut, Dinamo și-a deschis drumul european cu un 3-0 convingător cu Qarabag la Zagreb, a continuat cu un 2-2 cu AS Monaco în grupa de UCL, a pierdut fără drept de apel cu Dortmund (0-3) și a remizat cu Celtic. Iar marea victorie a venit contra lui AC Milan, un 2-1 entuziasmant, greu de anticipat și un rezultat care nu-i este accesibil unei formații din România.

În această stagiune, Fenerbahce, cu Ederson, Skriniar, Fred și Asensio în teren a fost învinsă cu un convingător 3-1 și a fost nevoie de "intervenția" echipelor spaniole pentru a tăia elanul luat pe teren propriu de gazdele de joi seară: 0-3 cu Celta Vigo și 1-3 cu Betis. Totuși, trebuie spus că actualul nivel al FCSB-ului e departe de cel al formațiilor din LaLiga care s-au distrat în infernul din capitala Croației

