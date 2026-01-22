Gigi Becali, finanțatorul echipei, avea așteptări de la această partidă, mai ales că a primit vești bune din cantonamentul din Turcia. Era convins că FCSB va arăta altfel în a doua parte a sezonului, dar campioana a suferit o înfrângere care îi întârzie prezența în zona play-off-ului.



FCSB rămâne pe locul nouă, iar diferența față de locul șase este acum de patru puncte, în contextul în care echipa va avea câteva meciuri tari până la finalul sezonului regulat. Chiar și așa, campioana en-titre rămâne printre favoritele la titlu, în opinia bookmakerilor.



Rapid este favorită, cu o cotă de 2.80, urmată de Universitatea Craiova, cu 3.10. Dinamo și FCSB sunt următoarele, cu cote de 6 pentru câștigarea titlului în acest sezon.



Cotele pentru câștigarea titlului din Superligă, sezonul 2025-2026:



Rapid - 2.80

Universitatea Craiova - 3.10

Dinamo București - 6

FCSB - 6

FC Botoșani - 20

CFR Cluj - 35

Universitatea Cluj - 50

Oțelul Galați - 60

FC Argeș - 75

UTA Arad - 100



Adrian Cristea e convins: ”FCSB? Nu merită să zic în play-off”



Adrian Cristea (42 de ani) nu stă departe de fotbal și urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României. Fost jucător la Dinamo, FCSB, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, ”Prințul” e convins că echipa lui Gigi Becali nu-și merită locul în play-off după ce a arătat în 22 de runde.



„Eu zic că merită FC Argeș să fie în play-off. Nu merită cei de la FCSB, eu zic că nu merită să fie în play-off la ce arată în momentul de față și la ce parcurs au avut.



Părerea mea e că a intervenit o uzură, o saturație. Trebuie să mai aducă Gigi, să împrospăteze echipa, să mai aducă niște jucători”, a spus Adrian Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

