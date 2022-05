de IONUȚ AXINESCU

Cum arată și ce face acum Carlos Fernandes, fostul portar al Stelei

Venit în România în ianuarie 2006, de la Boavista, Carlos a fost primit cu mult entuziasm în Ghencea. Portarul născut la Kinshasa, în Congo, era printre cei mai în formă goalkeeperi din campionatul Portugaliei și chiar „cocheta” cu naționala lusitană.

Rămas în amintirea fanilor din România din cauza gafelor și ieșirilor sale excentrice, Carlos Fernandes a adunat 37 de meciuri pentru Steaua, primind 29 de goluri. A fost în poartă la eșecul dureros de la Middlesbrough, apoi în grupele Ligii Campionilor și l-a scos din sărite pe Gigi Becali. Latifundiarul ajunsese să spună la TV că plătește 100.000 de euro oricărui club care vrea să-l transfere.

Astăzi, Carlos continuă să joace fotbal. Este legitimat la G.D. Vitória de Sernache, în a patra ligă portugheză, unde a ajuns în iulie 2021. Dacă la începutul actualului sezon era titular indiscutabil în poarta celor de la Sernache și chiar căpitan al micuței echipe din centrul Portugaliei, în a doua parte a stagiunii a devenit rezervă. Din februarie și până acum, Fernandes a prins doar două partide. În total, ex-portarul de la FCSB a adunat pentru G.D. Vitória de Sernache 16 meciuri, în care a încasat 23 de goluri. Ultima sa apariție a fost pe 1 mai, într-un joc pierdut de-ai lui cu 0-3. Formația sa se luptă acum pentru evitarea retrogradării în a cincea ligă.

Carlos Fernandes, după experiența în România: din Iran în Turcia și apoi în Angola

După ce a plecat de la Steaua, Carlos a avut o carieră exotică. Mai întâi s-a întors în Portugalia, apoi a jucat în țări ca Iran (la Foolad), Turcia (la Bucaspor) sau Angola (la Clube Recreativo da Caála). Între aceste experiențe a mai evoluat în Portugalia, la cluburi precum Feirense, Moreirense sau Rio Ave.

Fără șanse de a prinde selecționata Portugaliei, Carlos a acceptat oferta de a evolua pentru naționala Angolei, pentru care a strâns 16 selecții, între 2009 și 2012. În 2010, la Cupa Africii, Fernandes a primit patru goluri în ultimele zece minute ale partidei cu Mali, încheiate în cele din urmă la egalitate, 4-4.

Din 2017, portarul a jucat doar în Portugalia, în diviziile inferioare. La Vilafranquense, apoi la Limianos și Amarante. În 2020 s-a întors la Vilafranquense, pentru ca în vara lui 2021 să semneze cu actuala sa echipă.

În 2021, Carlos a fost implicat într-un proiect de conștientizare a sănătății mintale a fotbaliștilor, organizat de Sindicatul Jucătorilor din Portugalia. De asemenea, el a încercat și fotbalul pe plajă, jucând pentru o vreme la Estoril Praia.

Ce spunea Carlos Fernandes despre Gigi Becali în presa portugheză

De-a lungul anilor, fotbalistul născut la Kinshasa l-a criticat dur pe Gigi Becali în presa lusitană. Cu fiecare ocazie, Carlos a subliniat că a plecat din România din cauza omului de afaceri, despre care a spus că nu se pricepe deloc la fotbal.

„Când am auzit că Gigi Becali spune că dă 100.000 de euro oricărui club care mă ia, am chemat pe cineva să-mi ducă mașina în Portugalia, am luat avionul și m-am întors imediat în țara mea”, afirma portarul, în 2016. Mai mult, Carlos a susținut că din cauza cuvintelor lui Becali a ratat un transfer în Spania, unde era dorit atât de Betis, cât și de Sevilla.

„Gigi Becali crede că e stăpânul lumii. Își jignește jucătorii în fiecare weekend. Chiar și finul său, care era căpitanul echipei, a fost victima sa. În vestiar, mereu era o masă cu fructe pe care o distrugea când primeam gol. Obișnuiam să merg în vestiarul echipei adverse, ca să mă concentrez”, spunea Fernandes, în 2019, într-un interviul pentru O Jogo.