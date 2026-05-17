Fostul portar al FCSB rupe tăcerea și lansează un atac direct la patron. Portughezul Carlos Fernandes explică dedesubturile ratării unui transferuri de senzație în La Liga.

„Mi-e dor de București”, a transmis Carlos Fernandes, într-o română curată.

Interesele din culisele despărțirii

Fostul fotbalist îl arată cu degetul pe patronul Gigi Becali pentru modul în care i-a blocat ascensiunea profesională. Potrivit spuselor sale, criticile venite de la nivelul conducerii au fost premeditate pentru a împiedica plecarea sa în Spania.

„Nu îi duc lipsa (lui Gigi Becali), însă sper că o să pot să stau de vorbă cu el. Când o să vin în România o să vreau să stau de vorbă cu el. Vreau să aflu de la el de ce s-a comportat așa, pentru că nu a făcut asta doar cu mine, ci cu toți jucătorii”, a spus Carlos pentru PRO TV.