Fostul portar al FCSB rupe tăcerea și lansează un atac direct la patron. Portughezul Carlos Fernandes explică dedesubturile ratării unui transferuri de senzație în La Liga.
„Mi-e dor de București”, a transmis Carlos Fernandes, într-o română curată.
Interesele din culisele despărțirii
Fostul fotbalist îl arată cu degetul pe patronul Gigi Becali pentru modul în care i-a blocat ascensiunea profesională. Potrivit spuselor sale, criticile venite de la nivelul conducerii au fost premeditate pentru a împiedica plecarea sa în Spania.
„Nu îi duc lipsa (lui Gigi Becali), însă sper că o să pot să stau de vorbă cu el. Când o să vin în România o să vreau să stau de vorbă cu el. Vreau să aflu de la el de ce s-a comportat așa, pentru că nu a făcut asta doar cu mine, ci cu toți jucătorii”, a spus Carlos pentru PRO TV.
Goalkeeperul, care și-a încheiat activitatea în vara lui 2022, a dezvăluit cum o declarație publică i-a tăiat aripile exact în perioada în care impresionase în competițiile europene. Acesta jucase integral în dubla manșă chiar împotriva celor de la Real Betis, în optimile de finală ale Cupei UEFA, care l-au dorit ulterior, însă comentariile patronului FCSB i-au determinat să facă un pas în spate.
„M-a criticat și mi-a schimbat complet cariera. În acea perioadă când s-a întâmplat asta voiam să plec de la Steaua (acum FCSB), pentru că aveam două oferte: de la Betis și de la Sevilla, iar el știa asta, acesta a fost motivul pentru care a zis ce a zis”, a mai detaliat Carlos.
Transferat în ianuarie 2006, Carlos a strâns 37 de prezențe în poarta FCSB, interval în care a primit 29 de goluri și a bifat 19 meciuri fără gol încasat. Aventura sa în România s-a încheiat abrupt la începutul anului 2007.