Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a ajuns la Arena Națională, unde se află sicriul cu trupul neînsuflețit al legendarului Mircea Lucescu.

Burleanu s-a arătat afectat de pierderea fostului selecționer al României. Președintele FRF s-a rugat pentru Mircea Lucescu și i-a adus o coroană de flori la sicriu.

Burleanu i-a avut alături de el, printre alții, pe fostul internațional Ilie Dumitrescu, cooptat din ianuarie în echipa FRF, și pe directorul tehnic Mihai Stoichiță.

Răzvan Burleanu s-a numărat, marți, printre primele voci care au reacționat la vestea dureroasă a morții lui „Il Luce”.

„Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale.

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a transmis președintele Federației Române de Fotbal.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Miercuri, începând cu ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională.

Accesul publicului va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.