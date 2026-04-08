Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit cu câteva zile înainte.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde sute de oameni au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Elisabeta Lipă: „Pasiune, determinare, sacrificiu, dorință, caracter”

Printre cei prezenți s-a numărat și fosta mare campioană olimpică la canotaj, Elisabeta Lipă. Aceasta a depus o coroană de flori și s-a închinat în fața sicriului, după care a acceptat un scurt dialog cu presa.

„Dacă ne uităm la performanțele domnului Lucescu, vedem pasiune, determinare, sacrificiu, dorință și caracter. Toate aceste ingrediente fac portretul unui campion. Indiferent că ești sportiv sau antrenor, când ajungi la astfel de rezultate, tot campion ești”, a spus Elisabeta Lipă.

„Nu știu dacă o să învățăm vreodată. De multe ori îi elogiem pe oameni doar după ce nu mai sunt printre noi. Ar trebui să ne respectăm marile valori cât timp sunt în viață, să le iubim și să le luăm ca modele. Cu siguranță lumea ar arăta altfel. Dumnezeu să îl odihnească”, a continuat Elisabeta Lipă.