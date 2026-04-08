Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, iar sute de oameni au început să ajungă pe cel mai mare stadion al țării pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Hagi a adus o coroană de flori

În jurul orei 17:15, la stadion a ajuns și Gheorghe Hagi. „Regele” a venit însoțit de membri ai familiei și de apropiați.

Hagi a depus o coroană de flori în zona special amenajată pentru omagii, în semn de respect pentru fostul selecționer.

Momente mai târziu, acesta s-a închinat în fața sicriului alături de Mircea Rednic.