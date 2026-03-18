Un aprig contestatar al lui Răzvan Burleanu, omul care conduce destinele clubului FCU Craiova a fost prezent chiar dacă echipa sa nu mai evoluează în Liga 3. Îmbrăcat cu un costum gri, Mititelu a luat loc în sală și a asistat la discursul lui Răzvan Burleanu, cel care conduce fotbalul românesc de 12 ani.

Dintr-un anumit punct, patronul lui FCU Craiova a fost mai interesat de telefonul mobil, așa cum se poate observa din imaginea surprinsă de reporterul PRO TV aflat la fața locului.

Singurul contracanditat al lui Răzvan Burleanu pentru aceste alegeri este Ilie Drăgan (41 de ani), cel care a contestat deja candidatura lui Burleanu pentru nou mandat, dar nu a avut câștig de cauză la TAS.

Burleanu candidează pentru al patrulea mandat la şefia FRF

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat, ulterior, funcţii de conducere în federaţie.

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.