Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, antrenorul a fost prezent în tribune la FC Voluntari - „U” Cluj 0-2, din etapa a 10-a a SuperLigii.

Dan Petrescu a vorbit cu doctorul și a anunțat când poate reveni în antrenorat

Gigi Becali a declarat recent că l-ar aduce imediat pe Dan Petrescu la FCSB, însă tehnicianul nu ia în calcul o revenire în acest moment. Problemele medicale îi limitează activitatea, iar decizia privind revenirea va aparține medicilor.

„Nu ați auzit că eu până în vară nu am voie să antrenez? Doctorul mi-a zis că până în vară nu am voie, iar după, mai vedem, mi-a zis”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei de la Voluntari.

Astfel, „Bursucul” ar putea reveni în antrenorat abia în vara lui 2027, dacă medicii îi vor permite să își reia activitatea.

Cariera lui Dan Petrescu

Dan Petrescu a avut ultima aventură pe bancă la CFR Cluj, între aprilie 2024 și august 2025. În această perioadă a condus echipa în 68 de meciuri, cu o medie de 1,78 puncte pe partidă. În cariera de antrenor, Petrescu a mai pregătit formații precum FC Național, Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Târgu Mureș, Jiangsu Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.