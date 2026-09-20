VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul indispensabil pentru FCSB chiar și după umilința cu Universitatea Craiova, într-o situație bizară: ”A semnat rezilierea!”

Fotbalistul indispensabil pentru FCSB chiar și după umilința cu Universitatea Craiova, într-o situație bizară: ”A semnat rezilierea!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB a suferit o înfrângere umilitoare pe terenul Universității Craiova, scor 0-5, în etapa a zecea din Superliga României.

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FCSBValentin CretuRobert NitaGigi Becali
Din articol

În Bănie, oltenii au făcut spectacol. Al Hamlawi a reușit o ”dublă” în prima repriză (minutele 29 și 45+3). Alexandru Cicâldău a marcat și el în minutul 57, iar Elisor a făcut și el o ”dublă” în actul secund (minutele 69 și 87).

Robert Niță: ”Crețu e un jucător foarte important în jocul și în vestiarul FCSB-ului!”

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Cretu
Vali cretu gnahore
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Imediat după meci, Valentin Crețu, fundașul lateral al roș-albaștrilor, care, în Bănie, a fost introdus pe teren la pauză în locul lui Ronny Labonne, a făcut niște declarații fără perdea și a recunoscut printre altele că are cele mai mici prime din echipă și că, odată cu prelungirea contractului, semna de fiecare dată și rezilierea.

Robert Niță a analizat la VOYO SPORT LIVE situația în care se află Vali Crețu la FCSB. Analistul s-a declarat un fan al fundașului lateral și a mărturisit că, deși a ajuns la 37 de ani, Crețu rămâne un fotbalist indispensabil pentru FCSB. De altfel, Niță a transmis că fotbalistul merită mai mult respect din partea suporterilor, mai ales având în vedere sacrificiile făcute pentru gruparea roș-albastră.

Eu sunt fan Crețu, mă cert cu toți prietenii mei FCSB-iști. El are dreptate, e mai rar că are curajul să o spună, dar ăsta a fost Crețu tot timpul. Spune și despre declarațiile patronului, cu salariile. Crețu este un jucător important în vestiarul FCSB-ului și, așa cum spune și el, a dovedit-o. E dat afară la un moment dat, e exclus din lot. Toată lumea spune <<Tănase, OUT, Crețu, OUT, se strică atmosfera>>. Te uiți pe lot, faci posibilul prim 11, mai pui niște rezerve și îți dai seama că ai mare nevoie de Crețu. Și vine înapoi, tot decizia conducerii.

Simt și jucătorii ăia: <<Bă, indiferent ce se întâmplă, decide numai conducerea!>>. Crețu e un jucător foarte important în jocul și în vestiarul FCSB-ului, chiar dacă sunt rezultatele astea. La 5-0, ca fundaș, nu ai cum să nu ai partea ta de vină. Pe de altă parte, faza defensivă începe cu atacanții. La golul lui Cicâldău, fundașul stânga rămâne undeva pe construcție, pe faza de atac. Dacă tot vii în careu și tu trebuie să îi iei locul alăuia, nu iei și om în marcaj? Ne ducem în careu să fim în careu, la alibi. Ia stai lângă Cicâldău, mai dă așa cu latul?

Crețu are curaj, vorbește, trebuia să o facă mai demult. Jucător cu atâtea meciuri, experiență și tu accepți să iasă doamna Crețu să dea niște declarații. Ieși, bă, tu, poți să vorbești, spui lucrurilor pe nume. Crețu e genul de jucător subevaluat în ochii suporterilor. Îl apreciază mai mult că spune lucrurilor pe nume decât că joacă. Nu e ok! E jucătorul care așa cum spune și el: <<Atât pot, pot să fiu de acord, dar dau totul meci de meci! Că nu dau centrări ca Beckham, ok>>, dar ca atitudine și la felul în care se comportă meci de meci, lui Crețu nu ai ce să îi reproșezi. A avut la rivali pe post de nici el nu îi mai ține minte. La fiecare 6 luni a avut rival, la fiecare 6 luni a avut renegociere. Crețu nu a avut siguranță. Când a semnat pe 6 luni, în același timp a semnat și rezilierea.

Pentru mine, Crețu e foarte important în tot ceea ce înseamnă FCSB, dar trebuia să fie vocal mai demult”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

Vali Crețu, discurs fără perdea

Durere mare, umilinţă, nu sunt multe de vorbit după un asemenea scor. Mergem înainte şi vedem ce putem face. Chiar nu ştiu de ce am căzut aşa de mult. Nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în această situaţie.

Suntem oameni cu experienţă, dar având în vedere câţi jucători au venit, am avut timp foarte scurt, nu este uşor să integrezi atâţia jucători. Trebuie să pui osul la treabă, să fii disciplinat, serios, să nu ajungem într-o asemenea situaţie.

Sincer, mă uit la mine şi ştiu ce am de făcut, dar nu sunt în măsură să vorbesc în numele tuturor. Încerc să dau totul, să-mi dau viaţa pe teren. Trebuie să vină de la tine, să arătăm a echipă.

Nu ştiu, mie îmi pare rău de dânsul, dar nu mai am cuvinte, în privinţa asta nu mai am ce să spun. Nu cred că există fotbalist în lumea asta care să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu pentru echipa asta.

Nu cred că există fotbalist care să-şi semneze contractul şi rezilierea în aceeaşi zi. Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Mesajul cu nea Gigi, am avut tot timpul cele mai mici prime. Ce s-a întâmplat din conflictul care s-a întâmplat, eu m-am simţit foarte prost. I-am dat un mesaj, era ceva normal din punctul meu de vedere. 

Dânsul mi-a spus că îmi dă 10.000 de euro să fiu rezervă. N-am bătut pe nimeni la FCSB, îi ajut pe cei mici. Spune-mi câţi fotbalişti fac ce fac eu, la vârsta asta. Vorbesc foarte mult din punct de vedere spiritual, să ajut echipa. 

Dacă aş vorbi singur, aş ajunge la spitalul de nebuni. Cine ajută? Eu ce să pot să fac mai mult. Toţi jucătorii care au fost aici m-au lăudat, toţi antrenorii. Mereu am încercat să dau tot ce am avut mai bun. O să-mi dau viaţa aici până în ultima secundă de contract”, a declarat Creţu

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